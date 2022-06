Tarô: na semana entre 6 e 12 de junho a energia é de transformação

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral da semana, entre os dias 6 e 12 de junho com a carta do Ceifador.

Na semana passada, tivemos uma energia de renovação com a carta do Julgamento. Agora, ao iniciar esta fase de “renascimento”, sentimos que é necessário deixar para trás tudo o que está pesando na nossa bagagem.

De fato, você está “saindo da Matrix” e criando uma percepção maior sobre quem você realmente é. Em outras palavras: chegou a hora de despertar para uma nova realidade. Como o personagem Neo de Keanu Reeves no filme, você optou por tomar a pílula vermelha e ficar mais consciente do que quer de verdade na sua vida neste pós-pandemia em que estamos retornando às atividades sociais, ao trabalho presencial e tirando as “máscaras”.

Nesta nova etapa, sentimos que é hora de repensar antigos padrões e comportamentos que não nos servem mais. Estamos prontas para mudar e, para isso, muitas vezes, é preciso abandonar o velho para abrir lugar para o novo.

Você vai finalmente cortar algo que estava atrapalhando o seu progresso e conseguir fechar um ciclo, passando uma foice por tudo aquilo que te prendia, que te fazia mal.

Com a carta do Ceifador, você pode experimentar o fim (às vezes dolorido) de uma determinada fase e o início (promissor) de uma nova. Também conhecido como a Morte no tarô, não é um mau presságio. Pelo contrário! Às vezes precisamos cortar o mal pela raiz para nos libertar de tudo aquilo que nos prende e nos restringe. Este arcano não significa necessariamente uma perda e, sim, uma transformação.

Quando essa carta aparece, mostra que você precisa dizer adeus para aquele relacionamento que não está te fazendo feliz, para aquele emprego que não está trazendo satisfação nem reconhecimento, para aquelas parcerias que não servem mais. Então, diga lá, quem você quer eliminar no paredão do BBB da sua vida?

A partir deste corte e da eliminação de coisas ou pessoas limitantes, você vai passar por um período de renovação, metamorfose, regeneração. Um fim e um novo começo. Ou você muda pela dor ou pelo amor, não é mesmo? Não tenha medo de mudar. “Se nós fôssemos feitas para ficar no mesmo lugar, teríamos raízes e não pés”.

Uma ótima semana e muita luz!