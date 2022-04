Tarô: na semana entre 25 de abril a 1 de maio, energia é de concretização

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

A carta do Imperador indica que, nesta semana, será necessário tomar uma atitude forte e segura para concretizar o que deseja. Assuma o comando da situação, seja na forma de pensar, agir ou reagir, a fim de enfrentar eventuais adversidades e contratempos. Adote uma postura firme e, com certeza, terá sucesso!

Você estará, literalmente, no controle. Defenda o seu território e estabeleça limites. Você é quem controla a sua vida, mais ninguém! O Imperador nos lembra que não devemos permitir que os outros ditem as regras do que devemos ou não fazer. Perceba se você está se sentindo refém de alguém ou de uma situação e não deixe avançar. Afinal, somos donas do nosso próprio nariz, não é mesmo?

Atenção apenas para que o excesso de rigor não atrapalhe as suas relações. Por isso, cuidado para não ser mandona demais com os outros. Procure não exagerar, ser inflexível ou centralizadora demais. Este também é um momento propício para concretizar coisas, fechar negócios, realizar projetos e tomar decisões bem acertadas. O imperador indica que você vai fazer escolhas pragmáticas visando a sua segurança e estabilidade (casa, família, trabalho).

Lembre-se: o Imperador protege sempre todos que lhe são importantes. Esta semana será ótima para você mostrar a sua competência e autonomia. Aja com a confiança de uma líder e, novamente, não se deixe levar por interferências alheias. Há uma hora e um lugar onde o coração é necessário, mas, quando o Imperador aparece, este não é o momento. Use sua cabeça. Agora é a hora de ser racional e tomar atitudes concretas. Com a carta do Imperador, conquistas materiais são favorecidas. Você sabe muito bem o que quer e vai em busca de sucesso profissional e de retorno financeiro.

O Imperador representa a força que abre o caminho, a coragem, o poder, a concretização. Para isso, vai ter que contar com disciplina, organização e muito trabalho. Faça uma lista de tarefas pendentes e complete-as. Seja prática e objetiva. O Imperador é uma carta associada à ordem, estabilidade e vitórias. Você vai reinar absoluta. Então, pode sentar no seu trono com toda a sua majestade. Você quer, você pode e você consegue. Boa semana e muita luz!