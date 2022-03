Tarô: na semana entre 14 a 20 de março a energia é de sucesso

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

O entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, nos ajuda a aproveitar ao máximo a semana e seus potenciais. Vejamos a energia geral da semana, entre os dias 14 a 20 de março com a carta do Carro.

O Carro

A carta do Carro representa a superação de obstáculos através da determinação, do foco e da força de vontade. Com este trunfo dos Arcanos Maiores você se sentirá mais motivada, corajosa e no controle nesta semana.

Agora é a hora de ir atrás do que você realmente quer! Tome uma ação focada, mantenha o curso e não saia da rota, não importa quais desafios possam surgir em seu caminho porque, acredite, haverá dificuldades. Você pode ser puxada em direções opostas e ver sua força e convicção sendo testadas. Para isso, é preciso ter fé em si mesma e estabelecer seus limites, caso contrário, não conseguirá o que quer. Confie em suas habilidades. Assim, você será bem-sucedida. Afinal, o Carro é o símbolo do sucesso!

Este arcano mostra que é necessário tomar as rédeas da situação e controlar as suas forças psíquicas para conduzir a vida sem desviar caminho que escolheu. Também representa encontrar o equilíbrio entre o coração e a mente.

Portanto, chegou o momento de ligar o carro, engatar a primeira e ir em direção aos seus objetivos. Neste sentido, tudo caminha pra frente. É uma carta muito positiva e mostra progresso e avanço. Pode indicar também viagens. Aproveite! Você assumiu o volante e, como condutora da sua jornada, sabe para onde quer ir. Pise fundo no acelerador!

Boa semana e muita luz!