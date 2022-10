Tarô: de 3 a 9 de outubro, a energia é de transformação, mudanças e cortes

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“Toda noite, quando eu vou dormir, morro. E, na manhã seguinte, quando acordo, renasço”, disse Mahatma Gandhi. Cada novo dia é, sem dúvida, uma oportunidade de renascer. Você não é a mesma de alguns anos atrás e certamente não será a mesma no futuro. Veja, por exemplo, o quanto a pandemia global transformou o planeta e a nossa sociedade. Valores e prioridades foram repensados e aprendemos a definir melhor os nossos limites e saber o que é realmente essencial.

Apesar de muito temida à primeira vista pelas consulentes, a carta da Morte é, na verdade, um bom prenúncio para grandes mudanças nas nossas vidas. Com a energia deste arcano, lembro logo da música Let it Go de Frozen: Uma Aventura Congelante, da Disney: “Livre estou, livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou, livre estou. Eu saí para não voltar.” É hora de deixar ir embora algo velho e dar espaço para o novo.

A morte é uma parte natural do ciclo da vida. Mas estou falando aqui de um outro tipo de morte, não da física (pode ficar tranquila). Para realmente seguir em frente, primeiro você deve fechar a porta do passado. Pode haver tristeza, dor, mas acima de tudo há a liberdade. De fato, a vida não pode seguir plenamente o seu fluxo se não houver algum tipo de “liberação” ou “morte” de alguma coisa ou situação desgastada que já não nos serve mais e que está bloqueando o nosso caminho.

Portanto, a oportunidade de mudança está no ar, ou melhor, em suas mãos. Às vezes, ela aparece porque você resolveu que é o momento de ficar finalmente livre de algo que já chegou ao limite e se esgotou: um emprego, um relacionamento, um estilo de vida, um antigo hábito ou até mesmo pessoas tóxicas. Não insista no que não te faz bem. Elimine as ervas daninhas. Corte o mal pela raiz.

Precisamos podar as plantas, remover galhos secos, doentes e quebrados para que cresçam fortes e possam frutificar e florescer. O mesmo se aplica para as nossas vidas. Portanto, está na hora de cortar coisas que estão prejudicando o seu desenvolvimento para você poder expandir e crescer.

Tenha em mente que a cada final há um novo começo. É melhor abraçar as mudanças em vez de lutar contra a maré.

A carta da Morte é muito poderosa e está fortemente ligada ao signo de Escorpião. Quando a Morte surge, as perguntas que precisamos fazer a nós mesmas é: o que precisa ser mudado? Que situações que chegaram ao prazo final de validade? O que quero transformar? O que preciso limpar em minha vida?

O conselho do arcano 13 é: desapegue. Este é um momento propício para renovação. “Nada é permanente, exceto a mudança”, disse Heráclito.

Boa semana e muita luz.