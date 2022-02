Tarô de 28/02 a 6/03: energia é de encerramento de ciclos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral da semana, entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março.

O Mundo

O Mundo é a 21ª carta dos arcanos maiores e marca o encerramento de um ciclo onde você finalmente consegue atingir a meta que tanto almejou. É o famoso “The End” dos contos de fadas ou o final feliz de uma comédia romântica.

O Mundo pode representar a conclusão de um desafio como um curso universitário, um projeto, a realização de um sonho ou de uma aspiração como começar seu próprio negócio, casar ou ter filhos. Você chegou ao ponto em que pode ser feliz com o que realizou. Você deve se orgulhar do que conquistou! Parabéns!

Sem dúvida, é uma das melhores cartas do tarô, portanto, prepare-se! Com esta energia, a semana promete ser de muitas realizações e vitórias. Ah, e se você estiver pensando em viajar, este arcano favorece viagens, sobretudo para o exterior. Esta carta pode literalmente representar novos mundos se abrindo para você!

É uma mudança de fase. Você passou por provações e tribulações, suportou as dificuldades, aprendeu as lições e, agora, chegou a hora de colher as recompensas. O universo está sorrindo para você e a sorte está do seu lado com ótimas oportunidades. Você terá o mundo aos seus pés.

O sucesso pode trazer um novo conjunto de dificuldades ou preocupações. Certifique-se de não carregar o peso do mundo em seus ombros.

Você vai entrar num outro estágio da sua vida tanto no amor, quanto no trabalho e relações pessoais. Todo o drama ficou para trás. O Mundo é um bom presságio de que você vai ser bem-sucedida e que os seus esforços compensaram. Você trabalhou duro para chegar até aqui e merece todas as coisas boas que acontecem na sua vida.

O mundo é seu! Aproveite!

Boa semana e muita luz!