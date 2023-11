Tarô da semana sugere recomeços, autoavaliação e segundas chances

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta de tarô do Julgamento é uma das cartas mais profundas e transformadoras do tarô. Ela tem forte relação com a lei do retorno, também conhecida como lei de causa e efeito. Quando ela aparece, mostra que chegou a hora de colhermos os frutos de nossos esforços e trabalhos. É também um despertar pessoal vindo através da autorreflexão. Você conseguindo ser uma melhor versão de você mesma.

A carta de número 20 dos Arcanos Maiores está associada a Plutão, o planeta das transformações profundas. Ela simboliza um momento de julgamento, onde você é chamada a (re)avaliar suas ações passadas e tomar decisões importantes para o seu futuro.

Esta carta muitas vezes sugere a necessidade de deixar o passado para trás e abraçar novas oportunidades. Sem dúvida, é um momento propício para repensar suas atitudes e se perguntar sobre o que faria diferente se tivesse uma nova chance. É como se o Universo estivesse conspirando a nosso favor e considerando que estamos prontas para recomeçar.

“Nada renasce antes que se acabe. E o sol que desponta tem que anoitecer” Vinícius de Moraes

Este arcano também indica que coisas do passado e que estavam esquecidas também podem retornar. Elas voltam para que possamos resolvê-las de uma vez por todas. Portanto, aproveite este período de Escorpião e procure se livrar daquilo que não serve mais. Lembre-se: “errar é humano, mas persistir no erro é burrice.”

Este arcano mostra que estamos prontas para evoluir, transcender, renascer em alguma área da nossa vida: profissional, financeira, sentimental, familiar. A questão fundamental desta carta é a reflexão e aprimoramento da sua consciência pessoal para alcançar a “redenção”.

Em muitas interpretações, a carta do Julgamento também está associada à ressurreição, transformação e reconhecimento das consequências de nossos atos.

Por isso mesmo, esta carta sugere a necessidade de prestar contas de nossas ações e tomar decisões que nos levem a um nível mais elevado de consciência e espiritualidade. É vista como um chamado para a autorreflexão.

Você revisou e avaliou suas experiências passadas e aprendeu com elas. Todas as peças do quebra-cabeça de sua vida estão finalmente se juntando e fazendo sentido.

Nascer para uma nova vida e começar de novo não é nada fácil. Significa que você vai ter que seguir adiante e estar disposta a enfrentar velhos desafios de uma forma nova. Para isso, é preciso ter uma transformação interior e um olhar crítico para o passado. Isso vai exigir disciplina, controle, persistência e discernimento.

Metanoia é uma palavra de origem grega que significa mudança do modelo mental do indivíduo ou profunda transformação interior. É um conceito utilizado em contextos religiosos e filosóficos para descrever a mudança profunda de perspectiva e comportamento que ocorre quando uma pessoa reconhece seus erros e decide mudar sua vida.

A carta do Julgamento mostra que você está pronta para fazer uma reinterpretação da sua vida, seja do ponto de vista intelectual ou espiritual.

Ela indica que você vai entrar numa nova fase. Prepare-se para boas surpresas, revelações positivas e mudanças benéficas.

Tudo se renova. Até mesmo você! Uma dica: a nossa realidade é um resultado dos nossos pensamentos. Mude os seus pensamentos e mudará sua vida.

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.

