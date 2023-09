Tarô da semana sugere escolhas e decisões com a carta dos Enamorados

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta dos Enamorados no Tarô traz uma energia de escolhas e decisões importantes a serem tomadas, principalmente em relação a relacionamentos e parcerias nesta semana. Portanto, é importante avaliar cuidadosamente as opções disponíveis e considerar os prós e contras de cada uma delas. Fique atenta às emoções e aos sentimentos, mas também leve em conta a razão e a lógica, visto que a carta dos Enamorados pede equilíbrio entre o coração e a mente.

Escolhas não são fáceis. Principalmente aquelas que podem mudar nossas vidas de uma forma mais profunda. Por isso mesmo, são carregadas de dúvidas e incertezas. Para que possamos tomar uma decisão acertada, temos que escutar a “voz do nosso coração”. Este arcano também está relacionado à busca por equilíbrio e harmonia. Mantenha, portanto, uma postura aberta e busque o diálogo para encontrar soluções que sejam benéficas para todos os envolvidos.

Um dos vários significados desta carta é de que você pode se deparar com uma divergência ou dilema existencial. Afinal, esta carta tem energias relacionadas ao signo de Gêmeos e sua natureza ambivalente e versátil, fazendo com que você tenha que lidar com situações e pessoas de diferentes perspectivas e pontos de vista. Por conta disso, você vai, por vezes, se sentir numa encruzilhada. Shakespeare expressou bem este conflito interno com a famosa frase dita por Hamlet: “Ser ou não ser, eis a questão”.

Além da dualidade, sem dúvida, a carta dos Enamorados é geralmente associada (você adivinhou) ao amor, conexões emocionais e relacionamentos significativos. Então, não se espante se, durante a semana, você se sentir inclinada a buscar conexões genuínas e a cultivar relacionamentos mais saudáveis com pessoas ao seu redor. Você vai estar, por assim dizer, apaixonável. Esta carta também pode indicar um momento propício para fortalecer laços afetivos já existentes.

“O encontro de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambas se transformam.” Carl Gustav Jung

Os Enamorados é também sobre ter uma comunicação aberta e honesta. Dado que o homem e a mulher estão nus na ilustração da carta no Tarô, ambos estão dispostos a estar nos seus estados mais vulneráveis e aprenderam a abrir os seus corações um ao outro e a partilhar os seus sentimentos mais verdadeiros. É um sinal de que, ao comunicar-se aberta e honestamente com aqueles de quem você gosta, você criará um relacionamento harmonioso e gratificante, baseado na confiança e no respeito.

Como já mencionei, os Enamorados é fundamentalmente sobre uma questão de escolha: quem você quer ser nesta vida, como você se conecta com os outros e em que nível, e sobre o que você irá ou não defender. Para fazer boas escolhas, você precisa ter clareza sobre suas crenças e valores pessoais – e permanecer fiel a eles. Nem todas as decisões serão fáceis.

“A vida é a soma das suas escolhas.” Albert Camus

A carta dos Enamorados costuma ser um sinal de que você está enfrentando um dilema e deve considerar todas as consequências antes de agir. Seu sistema de valores está sendo desafiado e você está sendo chamada a seguir o caminho mais elevado, mesmo que seja difícil. Não tome uma decisão baseada no medo, na preocupação, na culpa ou na vergonha. Agora, mais do que nunca, você deve escolher o amor – amor por si mesma, amor pelos. Escolha a melhor versão de você mesma.

Em cada escolha, há uma quantidade igual de vantagens e desvantagens, oportunidades e desafios, positivos e negativos. Ao aceitar essas dualidades, você constrói a unidade da qual flui o amor.

Boa semana e muita luz,