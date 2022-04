Tarô da semana: entre 18 e 24/04, a energia é de sucesso e abundância.

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

“Lá vem o sol, lá vem o sol. E eu digo que está tudo bem”, diz o trecho da música Here Comes the Sun, dos Beatles e é bem assim que você vai se sentir. O sol é a carta de tarô da semana, e traz a energia de poder, de brilho, de fazer acontecer. Você vai estar iluminada e com a sensação de que todas as sombras ficaram mesmo para traz.

O Sol nos diz para continuarmos entusiasmadas e dispostas a ir em busca dos nossos objetivos. Aproveite para fazer coisas que te deixam feliz ou estar com pessoas que você ama e admira nesta semana. O clima vai ser de claridade, realizações, alegria, prestígio, fama. Enfim, tudo de bom!

Você vai ver a vida, situações e circunstâncias com uma atitude otimista e alegre. O Sol te estimula a começar a fazer escolhas mais alinhadas com os seus sonhos, independentemente das circunstâncias atuais. O Sol é a melhor carta do tarô. Irradia positividade. Representa sucesso e abundância.

Este arcano lhe dá forças e diz que, não importa aonde você vá ou o que faça, sua energia radiante lhe trará muita felicidade. Nada poderá te ofuscar! Nesta semana, você vai estar numa posição em que poderá compartilhar o seu brilho, suas qualidades e realizações com os outros e, em especial, com quem mais gosta.

Se você está passando por um momento difícil, o Sol traz a mensagem que tanto esperava: que as coisas não apenas vão melhorar, como tudo ainda vai ficar muito melhor! Através dos desafios ao longo do seu caminho, você descobriu a sua luz própria e passou a enxergar quem realmente é e por que está aqui. Agora, você está transbordando de confiança porque sabe que tudo vai dar certo – sempre dá! A porta para o sucesso está agora aberta para nós. É o grande “sim”. Veja o lado ensolarado da vida! Brilhe! Boa semana e muita luz!