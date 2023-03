Tarô da semana: intuição estará mais aflorada até 12/03

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Tarô indica que o nosso lado intuitivo vai estar mais aflorado com a carta da Papisa. Conheça o significado deste arcano misterioso e sua influência no período entre 6/3 e 12/3.

A Papisa no Tarô representa a sabedoria, a mediunidade. Esta carta, envolta numa aura de mistério, também é conhecida como a Sacerdotisa. É o arquétipo da deusa, da mãe, da sábia, da feiticeira. Ela simboliza uma profunda compreensão dos enigmas espirituais. E, como guardiã de todo o conhecimento que está oculto, a Papisa pede para você confiar na sua intuição e usar mais a sua percepção extra-sensorial. Afinal de contas, a Papisa tem o conhecimento esotérico. Aproveite esta energia e preste atenção aos seus sonhos e aos sinais e símbolos que o universo está lhe enviando. A informação que a Papisa passa está além das palavras. Tem que ser decifrada.

Com a influência da carta da Papisa, você vai estar particularmente mais intuitiva, conseguindo ler nas entrelinhas e enxergar implicações abstratas. Você pode até vivenciar sincronicidades, tais como ver números repetidos ou, por exemplo, pensar em algo e, logo depois, ouvir ou ler sobre o assunto. Lembre-se: coincidências não existem. Estes acontecimentos mostram que existe um alinhamento maior entre você e o Universo. Este é um sinal de que está, de fato, no caminho certo e que é apenas uma questão de tempo para tudo começar a acontecer a seu favor.

Uma outra coisa que tem muito a ver com este arcano é quando “o nosso santo não bate” com o de uma outra pessoa. Respeite o seu sexto sentido. Ele nunca falha. Apenas preste atenção para que o excesso de cuidado ou de desconfiança não a torne antissocial ou com dificuldade de se relacionar.

A Papisa está situada no limiar da mente consciente e inconsciente. Este arcano tem uma habilidade inata de navegar entre estes “dois reinos”, oferecendo uma compreensão profunda e intuitiva do Universo e um conhecimento elevado de informações que estão além do que os nossos olhos podem ver. Procure escutar a sua voz interna. “Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior”. (Carl Gustav Jung).

A Papisa é também um convite para a introversão. Aqui a passividade é fundamental. Portanto, espere, reflita bem antes de agir e não se precipite. “O silêncio é uma virtude que revela o olhar dos sábios.”

Com a carta da Papisa, este é um momento de elevada capacidade intuitiva e percepção psíquica. A semana pede para que você dê uma pausa para reflexão e recolhimento. Por conta disso, você vai querer ficar mais na sua, no seu canto, se autopreservando e sabendo que está fazendo apenas um retiro temporário em sua Batcaverna interior. Talvez essa vontade de se isolar se estenda às redes sociais e você acabe postando menos fotos e vídeos, procurando proteger a sua privacidade. Nada como um detox digital para desenvolver a autoconsciência.

Por carregar uma simbologia de espera e ser um arcano relacionado à Lua, a Papisa indica também a possibilidade de gravidez e de gestação. Sendo assim, representa o potencial fértil. Com a Papisa é preciso ter a arte de saber esperar, tendo a certeza de que algo bom está por vir, ou melhor, para nascer.

Este é um bom momento para estudar, se aprofundar numa pesquisa, aprender algo. Você vai estar mais sensível e intuitiva e assimilando melhor as informações recebidas. Por essa razão, você pode passar mais noites do que o normal lendo um bom livro, escutando podcasts ou vendo documentários no seu notebook (de preferência, sozinha).

Com esta carta, talvez não seja aconselhável compartilhar com as pessoas detalhes nem novidades sobre a sua vida. Mantenha os seus planos em segredo. Não revele nada, por enquanto. Pelo menos, antes de atingir o sucesso. Pelo sim, pelo não, é melhor evitar o famoso “olho-gordo”, não é mesmo? A Papisa sabe, mais do que ninguém, que nem todos merecem a sua confiança. Então, ao invés de falar de você, “Escute mais, fale menos” (Stephen Covey).

Boa semana e muita luz!

Cris Paixão