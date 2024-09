Tarô da semana: carta O Mundo encerra ciclos e traz novas oportunidades

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta final dos Arcanos Maiores, o Mundo, é a última parada na jornada do Louco, que é o personagem principal do Tarô. Este arcano representa o senso de totalidade e plenitude que vem quando encaramos de frente as lições que a vida nos dá, aprendendo com cada uma delas e avançando para uma melhor compreensão de nós mesmas.

Nos mitos e nos contos de fadas, essa última carta representa o final feliz. Mas este não é o fim. É um novo ciclo que logo se reinicia com o número 1. O número 21 é frequentemente associado a mudanças significativas na vida, transformação ou transição de uma fase da vida para outra.

De fato, o arcano XXI do Tarô, representa uma renovação completa, ressurreição e julgamento. Resultado da soma de dois números 20 (carta do Julgamento) + 1 (carta do Mago), simboliza também o renascimento, marcando a chegada ao destino desejado e ao sucesso almejado. Se reduzido, 2 + 1= 3 (carta da Imperatriz), número de crescimento e expansão, que nos dá a capacidade de realizar os nossos desejos.

Grandes transformações devem acontecer

Este arcano indica que você está cruzando um limiar importante. O Mundo simboliza que você não está apenas completando um capítulo da sua vida, mas um volume inteiro. Esta carta também rege importantes ritos de passagem e também pode se referir ao ápice de um projeto criativo ou à alegria que resulta de um grande avanço, compromisso ou conquista.

Pode ser a conclusão de um desafio como um curso universitário, um projeto, a realização de um sonho ou de uma aspiração como começar seu próprio negócio, casar ou ter filhos.

A carta do Mundo é o zênite dos Arcanos Maiores. A figura retratada na carta enfrentou todas as maravilhas e perigos das vinte e uma cartas anteriores. Agora, encontrou o seu lugar no mundo e consegue se sentir realizada, antes de iniciar uma nova etapa. Sim, a luta continua.

Rituais são bem-vindos

Quando um ciclo acaba, outro começa. Aproveite a energia do portal 9/9 que se abre segunda, 9 de setembro. Esta é uma data poderosa para deixar para trás, liberar o que não serve mais e abraçar novos começos. Ótima oportunidade para manifestação e definição de intenções. Que tal fazer alguns rituais?

Estamos vivendo o trecho final de Plutão em Capricórnio, um trânsito único que não ocorrerá novamente em nossas vidas. Esse momento marca um ponto crucial e irreversível de mudanças drásticas no que diz respeito às concentrações de riqueza, poder e influência política na sociedade como um todo.

Plutão é um planeta que transforma tudo o que toca, sem a opção de voltar atrás. Nunca mais permanecemos as mesmas depois que Plutão toca nossas vidas. Sem dúvida, ele provoca transformações profundas, sem piedade.

Momento é de encerramento

O trânsito por Capricórnio, que começou em 2008, fez com que muitas de nós tivéssemos que reestruturar nossas vidas e rever nossos valores. Agora, estamos chegando ao fim deste período tão desafiador. É uma fase de encerramento. “The end”. Fim. Aquela última cena, antes de subir os créditos.

Se Plutão é sobre alguma coisa, é sobre jornada. Não podemos escapar da jornada mapeada para nós, incluindo todas as perdas, sucessos, alegrias e decepções. Podemos até tentar resistir, questionar, lamentar e combater, mas, eventualmente, devemos aceitar o que está reservado para nós, pedindo interiormente: “que seja feita a Vossa vontade”.

Neste processo, somos desafiadas, transformadas e aproximadas da verdadeira natureza do nosso ser. Portanto, insista, persista e, acima de tudo, tenha orgulho de suas realizações até aqui.

Plutão é o planeta das grandes transformações, representando o ciclo de morte e renascimento. É responsável por quebrar o antigo para dar lugar ao novo. Isso mesmo. Chegou a hora de virar a página e iniciar um novo capítulo. Respire fundo e cruze corajosamente a linha de chegada.

Notícias positivas podem surgir

O Mundo representa o fim de um ciclo, geralmente um que tem grande impacto pessoal em nós de forma positiva. “Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de chorar e tempo de rir; tempo de abraçar e tempo de afastar-se; tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz” (Eclesiastes).

O Mundo representa uma porta aberta para novas oportunidades. Conhecido como um dos arcanos mais auspiciosos do Tarô, simboliza um presságio positivo, sugerindo que o sucesso está a caminho e que todo o seu trabalho será recompensado.

Siga em frente, levando do passado apenas as lições aprendidas. Encare o futuro sem receio. Estamos entrando na fase 2 de Plutão em Aquário. Lembre-se de que sempre há escuridão antes do amanhecer e Plutão não tem medo de ir fundo para que possamos entender as situações em um nível mais profundo.

À medida que este pequeno, mas poderoso corpo celeste migra de Capricórnio para Aquário, todas nós seremos solicitadas a revolucionar certos elementos de nossas vidas. Embora esta jornada planetária possa nos dar algumas lições duras, ela também pode nos lembrar de nossa força, ao mesmo tempo em que traz à tona uma nova sensação de empoderamento. O mundo está literalmente ao seu alcance! Não se esqueça disso. Uma ótima semana e muita luz.

