Tarô da semana: carta Mundo traz a energia de conquista e realização

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Mundo é uma das cartas mais importantes e poderosas do Tarô. Ela representa a culminação de uma jornada, a conclusão de um ciclo e a obtenção do sucesso e da realização.

Nesta quarta, dia 08, temos a Lua Nova em Touro, considerada a melhor do ano, favorável para mudanças, renovações e iniciar novos projetos. Aproveite para visualizar seu futuro, traçar planos e definir as ações necessárias para alcançar novas metas.

O sentimento de alegria diante da conclusão bem-sucedida de um desafio é mesmo incrível. Como, por exemplo, conseguir comprar a casa própria, se casar com a pessoa que você ama, ser mãe, ter se formado, obter uma promoção no emprego, ganhar um jogo decisivo ou prêmio importante e por aí vai.

São momentos que ficam registrados para sempre na nossa memória e no coração. Prepare-se para sentir de novo esta sensação de completude e de missão cumprida. Agora, se você ainda não alcançou um objetivo específico que vem perseguindo há algum tempo, saiba que com a carta do Mundo você está muito perto de conseguir. As peças estão todas no lugar. Tudo vai dar certo.

O Mundo traz consigo a energia de triunfo. Ele simboliza o desfecho bem-sucedido de alguma situação que tenha exigido muitos esforços. Esta carta é um sinal de que podemos alcançar nossos objetivos e receber recompensas pelo nosso empenho. É aquele momento em que refletimos sobre nossas conquistas e sentimos orgulho do que conseguimos realizar e do quão longe chegamos.

Este arcano também representa o encerramento de ciclos e a conclusão de projetos ou situações. É um convite para fecharmos capítulos em nossas vidas, deixando para trás o que não nos serve mais e nos preparando para novas oportunidades. É hora de reconhecermos a importância das experiências vividas, dos aprendizados adquiridos e das pessoas que nos apoiaram ao longo do caminho.

Podemos compartilhar nossa alegria e expressar gratidão a todos que contribuíram para nosso sucesso. Todos os triunfos e tribulações fizeram de você a pessoa forte, sábia e mais experiente que você é agora.

Ao encerrar um ciclo, a carta do Mundo abre espaço para novos começos. Esta é uma oportunidade para traçar novas metas, definir novos desafios e embarcar em uma nova jornada.

A carta do Mundo também nos convida a refletir sobre o nosso propósito de vida e o verdadeiro significado do nosso caminho. É um momento de ampliar nossa visão e entender como nossos esforços individuais se encaixam em um contexto maior. Podemos buscar clareza sobre nossa missão e encontrar um sentido mais profundo em tudo que fazemos.

Dado que é uma das cartas que representa viagem e uma conexão com o exterior, pode significar que novos horizontes estão se abrindo para você e que você terá literalmente o mundo inteiro à sua disposição. Esta carta reforça a compreensão universal e a consciência global, e você encontrará uma nova apreciação pelas pessoas e culturas de todo o mundo.

Em suma, ao longo da semana, podemos nos beneficiar da energia da carta do Mundo ao celebrar nossa jornada, fechar ciclos, estabelecer novos objetivos e buscar um propósito ainda mais significativo em nossa vida. Um novo ciclo mais feliz está prestes a começar. Você trabalhou muito para chegar a este ponto, então, pare e saboreie o momento!

Essa carta nos lembra que o sucesso e a realização estão ao nosso alcance, desde que estejamos dispostos a abraçar a mudança e nos abrir para novas possibilidades. “Esforce-se para não ser um sucesso, mas sim para ser valioso” (Albert Einstein).

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.