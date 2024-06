Tarô da semana: carta do Carro é sobre determinação, força e foco

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Carro, carta dos Arcanos Maiores de número 7, simboliza coragem frente às incertezas. Este arcano representa correr riscos e avançar em direção ao que você realmente deseja da vida, mesmo quando não há garantias. Esta carta ilustra que o sucesso e a vitória não vêm da realização de um objetivo, mas ocorre no momento em que você escolhe a coragem em vez do medo. Se você tem ousadia e bravura, com certeza tem o meio para chegar onde quer. Vamos compreender mais no tarô da semana?

Quando esta carta aparece, é um sinal de que você está no caminho certo e que o universo está levando você para o seu destino. O Carro lhe diz que talvez você precise lutar pelo que quer. Sugere uma batalha e um consequente triunfo duramente conquistado sobre seus inimigos, incluindo suas próprias vulnerabilidades.

Não vou negar, provavelmente o processo até você alcançar o que almeja tenderá a ser desafiador. Você possivelmente vai enfrentar estradas acidentadas, longas subidas, becos sem saída e grandes contratempos. A sua vitória só estará garantida se você não perder a esperança, pois este caminho difícil exigirá muita determinação para superar os adversários e as adversidades. Portanto, nunca desista, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis de serem superados.

“A persistência é o caminho do êxito” Charles Chaplin

O Carro, também conhecido como Carruagem, surge quando seus guias desejam que você concentre suas energias em um caminho ou objetivo específico, tendo força de vontade, determinação e energia positiva. Esta carta é um sinal de encorajamento.

Contudo, para avançar com sucesso é necessário manter a calma e a clareza mental mesmo diante de grandes desafios.

Agora você está no banco do motorista e está assumindo as rédeas da sua vida. Mesmo quando algo inesperado surgir no caminho, como um obstáculo, um imprevisto ou um atraso, você não deve permitir que isso a desvie do rumo. Continue e confie em si mesma, em suas habilidades e no tempo divino.

Na ilustração da carta, o Carro é liderado por duas esfinges, uma preta e uma branca. Elas estão voltadas para direções opostas, representando dois futuros possíveis. O cocheiro deve aprender a controlar essas forças antagônicas a fim de obter a vitória. Neste sentido, ter força de vontade é fundamental.

A mensagem principal que o Carro traz para você é que você deve ter dedicação, determinação, manter o foco e a confiança ao enfrentar um percurso que será cheio de curvas e desvios sinuosos.

Neste caminho podem surgir dúvidas, e você pode se sentir puxada em direções opostas. Sua convicção certamente será testada, mas você deve seguir em frente mesmo assim.

Este arcano é frequentemente associado ao avanço, viagem, sucesso e superação de desafios. Ele simboliza ação e movimento, o que também pode representar viagens físicas ou simbólicas.

O Carro incentiva a exploração de novos horizontes, a busca por novas experiências e a expansão de seus limites. Ele nos convida a sair da nossa zona de conforto e a abraçar novas oportunidades.

Ele sugere que você prossiga com um plano ou projeto mesmo que não tenha certeza absoluta do resultado final. Sua bravura garantirá que você atinja esse objetivo. Escolher a coragem ao invés do medo te fortalece e já te torna uma vencedora.

Confie em suas próprias habilidades e siga em frente com determinação. O sucesso aguarda aqueles que têm a coragem de perseguir os seus sonhos e navegar pelos territórios desconhecidos da vida.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.