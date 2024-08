Tarô da semana: carta da Imperatriz sugere abundância nos próximos dias

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Agosto não poderia ir embora sem alguns sacrifícios, mas falta pouco para terminar. Aguente firme. A carta da Imperatriz no Tarô representa a fertilidade, a abundância e a criatividade. Quando combinamos essa energia com a presença de Vênus em Libra (a partir de quinta-feira, dia 29), um signo que o astro rege e que está associado à harmonia, beleza e equilíbrio, podemos esperar uma semana de influências muito alegres e positivas, num fim de mês ainda sensível e um tanto quanto caótico.

Durante a configuração astrológica desta semana, seremos envolvidas por uma aura de paz, amor e equilíbrio. A presença de Vênus, planeta do amor e da beleza, em Libra, um signo também regido por Vênus, intensifica a busca por relações harmoniosas, estéticas agradáveis e equilíbrio em todas as áreas da vida.

A carta da Imperatriz nos lembra da importância de nutrir nossos relacionamentos, projetos e ideias com amor, cuidado e criatividade. Ela nos convida a abraçar nossa capacidade de criar e manifestar nossos desejos mais profundos, enquanto Vênus em Libra enfatiza a importância da parceria, cooperação e equilíbrio nas interações interpessoais.

A energia da Imperatriz também nos incentiva a buscar equilíbrio e beleza em nossas vidas, a valorizar a arte, a harmonia e as relações saudáveis. Aproveite esta semana para se conectar com sua intuição, expressar sua criatividade, apreciar o belo e cultivar relacionamentos equilibrados e amorosos. Confie na abundância do universo e permita que o amor e a harmonia fluam livremente em sua vida.

A Imperatriz é afiliada ao planeta Vênus, pois ambos promovem ternura e empatia por si mesmo e pelos outros. Ela também é personificação do amor incondicional e a força maternal em nossas vidas, observando e encorajando as pessoas a serem o melhor que podem. Ela é a mamãe ursa do tarô, atuando como a protetora daqueles que ama porque não quer vê-los (ou qualquer pessoa) sofrendo. Este aspecto vai estar particularmente acentuado nos próximos dias.

Espere boas notícias nos próximos dias

Vênus irradia positividade, boas vibrações, encanto, indulgência e prazer e o mesmo se aplica à carta da Imperatriz. É um grande presságio e significa

que coisas incríveis estão acontecendo ou começando a acontecer.

Continua após a publicidade

Afinal, a Imperatriz pode manifestar tudo e qualquer coisa que ela quiser. O universo está ao seu alcance. Agora, com o fim de Mercúrio Retrógrado na quarta-feira, dia 28, tudo volta a caminhar para frente sem risco de falhas de comunicação, impedimentos, atrasos ou imprevistos. Ufa!

A carta da semana também representa a necessidade de segurança e companheirismo. É um momento favorável para expressar nosso amor e cuidar de nós mesmas e dos outros. Crie lembranças, diga para os seus entes queridos por que você os valoriza, convide-os para algo divertido ou ligue para eles e coloque a conversa em dia. Envie-lhes um presente, flores ou uma mensagem bonita. Deixe-os saber o quanto eles significam para você. Isso é importante e também fará você se sentir bem.

Como a terceira carta dos Arcanos Maiores, a Imperatriz reside entre a Papisa e o Imperador e nos lembra a utilizar a espiritualidade e a fé para cultivar uma vida próspera e feliz.

A carta Imperatriz é a mãe das ideias e, em sua essência, incentiva a criação de vida, romance, arte ou negócios criativos. Neste sentido, o nascimento de novos projetos e relacionamentos estão favorecidos.

Passar um tempo na natureza é outra ótima maneira de se conectar com a Imperatriz. Ou, quem sabe, dançar? Quando foi a última vez que você dançou como se ninguém estivesse olhando? Reserve um tempo e invista sua energia no autocuidado e no próprio bem-estar. “Amar a si mesmo é o início de um romance para toda a vida”. (Oscar Wilde).

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.