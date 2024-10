Tarô da semana: a carta da Roda da Fortuna traz mudanças súbitas

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Roda da Fortuna no Tarô aponta para mudanças e novas oportunidades que podem surgir a qualquer momento. Esse arcano está profundamente ligado ao conceito de karma, indicando que nossas ações passadas influenciam diretamente as circunstâncias que enfrentamos no presente.

“Cada um colhe o que planta”. E pode ter chegado a hora da sua colheita. Com a energia da Roda da Fortuna, sua sorte pode mudar repentinamente. E para melhor! Como disse Oprah Winfrey: “Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem”.

Os significados da carta do tarô

A Roda da Fortuna carrega consigo uma riqueza de significados. Ela simboliza os ciclos de altos e baixos que enfrentamos, marcados por eventos imprevisíveis. Ela nos lembra da impermanência de tudo; nada é garantido. Mudança é uma realidade e faz parte a nossa evolução.

Nenhuma coisa é “nossa” para sempre, pois a roda continuará a girar. Portanto, aproveite e aprecie cada instante em que estiver no seu melhor, reconhecendo a importância de viver intensamente os momentos de êxito e crescimento, pois são únicos e passageiros.

A vida é mesmo cheia de reviravoltas inesperadas. Coisas não planejadas acontecem. Não tem jeito. A verdade é que não temos controle sobre o nosso destino. “Quando tudo parece ser difícil e árduo, eu me treinei não apenas para obedecer a Deus, mas para concordar com Suas decisões. (Sêneca)

Aceite as mudanças

“Dor é inevitável, sofrimento é escolha.” Este é um dos ensinamentos de Epicteto, outro filósofo estoico grego que viveu como escravo em Roma.

Ele ensinava que a chave para a felicidade é focar no que podemos mudar e aceitar a realidade como ela é. Segundo ele, controlamos apenas nossos pensamentos e escolhas — ou seja, nosso “eu”. Ao nos concentrarmos no que está dentro da nossa capacidade e não lutar contra o que não podemos controlar, podemos enfrentar adversidades com mais serenidade.

Na vida, os eventos raramente acontecem exatamente de acordo com o planejado. No entanto, você pode controlar como responde a eles. Assumir a responsabilidade pelos resultados das suas ações é essencial para o autodesenvolvimento. Obstáculos e adversidades, para os estoicos, são oportunidades de crescimento.

Devemos encontrar felicidade mesmo nas dificuldades e aprender a aceitar as perdas. É importante ver as coisas como realmente são, em vez de como gostaríamos que fossem.” Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras”.

Interpretando a carta

Na ilustração da carta, a Roda da Fortuna é representada por uma roda gigante com figuras nas bordas externas. Em meio às letras hebraicas ao redor da roda, há quatro letras em inglês: T-A-R-O. Se lidas no sentido horário, começando e terminando no topo da roda, elas formam “TAROT”.

Se você começar a ler as letras na parte inferior da roda no sentido horário, elas formam “ROTA” (latim para roda). Quando a Roda da Fortuna aparece, significa que é hora de sair da montanha-russa emocional e se desligar dos dramas externos. Ao praticar a resiliência, ficamos imunes ao impacto que acontece ao nosso redor. Lembre-se: temos controle apenas de nossos pensamentos, crenças, percepções e ações.

A Roda da Fortuna sugere que é hora de encarar as coisas inesperadas. Boas ou ruins. Justas ou injustas. Avalie a situação com a sabedoria profunda que reside no seu interior. Permita que essa visão ampliada guie suas respostas, aceitando tanto os imprevistos quanto as oportunidades com discernimento, tendo a certeza de que nada acontece por acaso e que tudo tem um propósito maior. Tudo está como deve ser.

O próprio Albert Einstein acreditava que não existe acaso. Ele disse certa vez: “Deus não joga dados com o Universo“. A vida é um processo constante de transformação e movimento envolvendo integração, desintegração, geração e degeneração. “O processo de mudança requer que você desaprenda. Requer que você rompa hábitos do antigo “eu” e reinvente uma nova identidade”. (Joe Dispenza)

Datas importantes da semana

Na quinta-feira (17), a Lua Cheia em Áries chega trazendo uma poderosa combinação de influências. Aliás, trata-se de uma Superlua, que é quando a Lua está mais próxima da Terra, aparecendo maior e mais brilhante, amplificando as energias cósmicas já presentes. A Roda da Fortuna no Tarô se alinha perfeitamente com essa energia da Superlua.

Assim como a carta indica ciclos de mudança inevitáveis, a Lua Cheia em Áries representa o ápice de um ciclo, um momento de transformação. Ótima data para fazer rituais e aproveitar este “boom” energético! A Roda da Fortuna nos lembra que tudo está em movimento, e essa Superlua traz uma oportunidade de redirecionar nosso caminho, abandonar o que não serve mais e abraçar o novo com coragem.

Como na carta, a chave é entender que, embora as mudanças possam parecer repentinas ou intensas, elas fazem parte de um fluxo maior de crescimento e evolução. “Se você não pode mudar seu destino, mude sua atitude!” (Amy Tan) Quem sabe, nesta girada da Roda da Fortuna, chegou a hora da sua vida mudar para melhor?

Use a mudança a seu favor

Karma, ciclos e mudanças — essas são as mensagens que a Roda da Fortuna traz para você nesta semana. Ela pode proporcionar um momento de reflexões profundas. Pergunte a si mesma: você está presa na borda da roda, subindo ou descendo com cada evento imprevisto que acontece em sua vida? Você consegue lidar com acontecimentos inesperados com calma?

Você entra em pânico quando algo não sai exatamente de acordo com o planejado? Aceite que coisas inesperadas fazem parte da vida e podem trazer boas surpresas. Por exemplo, uma vaga numa empresa em uma posição diferente da que você atuava pode ser uma oportunidade para receber uma remuneração maior e gostar mais da nova função. Seja como for, o conselho da carta da Roda da Fortuna é deixar acontecer.

Portanto, não crie expectativas. Vá com a corrente. Foque em suas vitórias e confie que o Universo a ajudará a evitar ficar presa no giro da roda, girando em círculos, incapaz de quebrar velhos padrões. Este ciclo lunar é um convite para abraçar a mudança. “Tudo flui, tudo se move. Nada permanece igual, exceto o próprio movimento.” (Heráclito)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

