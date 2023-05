Tarô da semana indica esperança, criatividade e cura

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Segundo a crença popular, quando você vê uma estrela cadente e faz um pedido, o seu desejo se torna realidade. Esperança no futuro e fé renovada são as energias da carta da Estrela. Sem dúvida nenhuma, é um bom presságio para o Tarô desta semana.

Se você está passando por um momento difícil, saiba que logo recuperará sua motivação e ficará bem novamente. Este arcano fala principalmente de alegria, otimismo e renovação. Com a Estrela, você se sente guiada e protegida.

A Estrela é a carta de número XVII dos arcanos maiores. Nela, vemos uma mulher nua, ajoelhada diante de uma fonte sob um céu estrelado. A nudez representa sua pureza e vulnerabilidade e contém uma mensagem profunda para você se despir dos seus medos, vergonhas e receios para ser quem você realmente está destinada a a ser. Quando a Estrela aparece, geralmente ocorre após uma mudança difícil ou evento traumático. Tenha certeza de que o melhor está por vir. As estrelas do firmamento estão se alinhando para trazer aquilo que está no seu destino. Você está literalmente com uma boa estrela. Ela é um símbolo de sorte e traz o reconhecimento do nosso lugar no mundo. Expresse a sua verdade. Você vai brilhar!

Nesta semana, você terá um forte senso de positividade, motivação e liberdade. Você se sentirá até mais sincronizada com o cosmos. A estrela diz que você superou seus desafios e agora tem uma nova perspectiva de si mesma e do mundo ao seu redor. Quaisquer problemas psicológicos, emocionais, físicos ou espirituais com os quais você estava lidando, agora ficaram para trás. Acredite no plano do universo para você. Relacionada ao signo de aquário e ao elemento ar, representa que novas possibilidades e coisas muito boas estão vindo.

A Estrela, que aparece depois da Torre nos arcanos maiores, é um alívio bem-vindo. É a luz no fim do túnel, por assim dizer, e é a carta que mais ameniza os efeitos devastadores que a Torre causou em sua vida. Você superou inúmeros obstáculos e se libertou de pensamentos e situações que anteriormente a restringiam. Não sobrou pedra sobre pedra. Agora, você possui uma nova compreensão de quem você é e o quão importante você é. Após um período de ruptura, você tem uma sensação das bênçãos genuínas do universo.

De fato, tudo é possível quando você tem a Estrela como carta-regente. Perceber que suas aspirações e desejos podem se tornar realidade enche seu coração de otimismo e eleva o seu espírito. Permita-se sonhar!

Você está passando por uma grande mudança de vida, evoluindo e, ao fazer isso, está promovendo uma nova perspectiva: “Fora o velho e entrar no novo!” Esta é uma viagem espiritual intensa que dará à sua vida mais significado e propósito e reabastecerá o seu vigor interior. Seja receptiva à mudança e revele o seu verdadeiro eu.

Impossível para mim olhar para a carta da Estrela e não me lembrar da canção “When you wish upon a star”, canção do filme Pinóquio (1940) e que acabou se tornando a música tema dos parques da Disney: “Quando você faz um desejo a uma estrela. Não faz diferença quem você é. Qualquer coisa que seu coração desejar. Virá até você.”

Acredite na sua Estrela. Muita luz e uma ótima semana.

Cris Paixão.