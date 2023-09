Tarô da semana sugere sucesso e vitória com a carta do Carro

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Mais um mês começa e, com a energia da carta de tarô do Carro, a primeira semana de setembro promete ser cheia de movimento, progresso e conquistas. É um momento propício para assumir o controle da sua vida e seguir em frente com determinação, confiança e disposição para ir em direção aos seus desejos.

Mais do que querer ter sucesso, temos aqui o impulso e a ambição – a sua vontade em ação! De fato, este arcano está associado a uma energia dinâmica e impulsionadora. Utilize sua intensidade forte e positiva como força propulsora para superar os desafios que possam surgir ao longo do caminho. A mensagem principal que esta carta traz é que você deve manter o foco e a confiança, mesmo que o processo seja cheio de curvas sinuosas e desvios. Sua força de vontade será o seu combustível. Afinal, você é quem pilota a sua vida.

“Sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma” William Ernest Henley

Como tirar proveito da carta de Tarô da semana

Qualquer que seja a área da sua vida que esteja se mostrando problemática, tenha certeza de que você reuniu forças suficientes vencer esses obstáculos. Nada vai te parar agora. Você consegue tomar decisões alinhadas com os seus valores e objetivos e canalizar seu poder interior para concretizá-los.

Sem dúvida, esta carta sugere um período de progresso e sucesso. Ela indica que você está no caminho certo e que os seus esforços darão bons frutos. É um sinal de avanço positivo em diferentes áreas da vida, como carreira, relacionamentos ou projetos pessoais.

Mas lembre-se: quanto mais você se destaca, maior a probabilidade de despertar a inveja alheia. Portanto, não se espante se for puxada em direções opostas e sua força e convicção forem testadas. Permaneça confiante em suas habilidades e não se deixe afetar pelas opiniões dos outros. É fundamental continuar trabalhando duro e não deixar que nada afete a sua motivação e desempenho. “Feliz é aquele que vê a felicidade dos outros sem ter inveja. O sol é para todos e a sombra para quem merece”.

Num aspecto negativo, a carta do Carro pode indicar que você está tentando gerenciar todos os mínimos detalhes de sua vida. Faça uma autoanálise. Se for isso mesmo, procure se libertar da necessidade de controle e deixar as coisas seguirem seu curso.

A carta do Carro é o início de uma realização. Se a compararmos com a do Mago no Tarô, ambas representam o controle e a habilidade de direcionar as energias para alcançar objetivos. O Mago utiliza suas habilidades mentais e espirituais para manifestar seus desejos, enquanto o Carro representa a capacidade de controlar as próprias emoções e direcioná-las para obter êxito.

Portanto, defina a sua intenção e direcione a sua vontade. Não deixe que nada a distraia até o objetivo final ser alcançado. Elimine dúvidas e medos, fixe sua mente em seu destino, reúna suas energias e avance para o sucesso. “Não são as explicações que nos levam para frente, é a nossa vontade de seguir adiante” (Paulo Coelho)

Em um sentido mais literal, o Carro pode representar viagens, especialmente de carro. Então, aproveite o feriado e coloque o pé na estrada. Se não for o caso, saiba que, com a carta do Carro, todos os caminhos estão abertos para você chegar ao destino desejado. Vença as incertezas dentro de você, engate a primeira marcha e siga em frente.

“Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos” Friedich Nietzsche

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.