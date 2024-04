Tarô da semana: coragem e determinação a levarão ao sucesso

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Carro é o sétimo Arcano Maior do Tarô e simboliza vitória e força de vontade. Ele está associado ao signo de Câncer e representa um forte desejo de sucesso. Esta carta aparece frequentemente quando você precisa concentrar suas energias em um objetivo específico. E com as configurações astrológicas da semana, será necessário ter bastante foco para não se desviar do caminho.

Nesta segunda, dia 1º de abril, Mercúrio fica retrógrado em Áries, signo que tem uma certa tendência à impulsividade e impaciência, então cuidado para não colocar o pé no acelerador com a carta do Carro e cometer erros por precipitação ou inconsequência.

Nesta semana pode haver atrasos, mal-entendidos e, sobretudo, problemas na área de comunicação. Tenha, portanto, muita atenção para não se envolver em confusão. Para culminar, no dia 8 de abril, teremos o eclipse total solar em Áries. Eclipses são geralmente associados a mudanças inesperadas e crises. Mas não se preocupe. O Carro incentiva você a superar obstáculos com confiança e controle da situação.

Assim como o cocheiro na ilustração da carta, você vai conseguir conduzir sua vida na direção certa. É um lembrete apenas para permanecer determinada enquanto trabalha em direção aos seus objetivos.

“A melhor saída é seguir em frente” Robert Frost

Você está pronta para dominar suas emoções e assumir o controle de sua vida? Eu tenho certeza que você está! Esta poderosa carta de tarô dos Arcanos Maiores significa que você tem tudo para realizar seus sonhos.

Mas será preciso muito trabalho e determinação para fazer tudo acontecer. Meu conselho: faça do seu objetivo a prioridade agora e não deixe nada te atrapalhar até chegar lá. Crie um plano e cumpra-o rigorosamente.

É isso mesmo, você saiu do banco do carona para o do motorista e assumiu o volante. Mesmo quando algo inesperado surgir, como um obstáculo imprevisto ou um atraso frustrante, sobretudo nesta temporada de Mercúrio retrógado, você não deve permitir que isso a desvie do rumo. Continue e confie em si mesma, em suas habilidades e no tempo divino.

Sim, podem surgir dúvidas, mas ter confiança é fundamental. Se você não estiver se sentindo confiante, siga em frente mesmo assim e “finja até conseguir”. Afinal, são nossas atitudes que determinam as nossas conquistas.

É ótimo ser ambiciosa e até um pouco competitiva. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário! Aprenda a enfrentar a síndrome do impostor que dá aquela sensação de não ser merecedora de sucesso. E se precisar de um estímulo, lembre-se disto: você é muito poderosa e capaz. Nunca se esqueça disso.

As distrações são abundantes, especialmente no mundo atual. Mas se você quer muito algo, então você precisa se concentrar. Mantenha os olhos no prêmio!

O caminho para o sucesso nem sempre é fácil. Lembre-se que teremos mais um eclipse, mas nada pode atrapalhar o seu caminho nem te ofuscar, pois você sabe exatamente onde quer chegar.

É preciso muita coragem para se arriscar e ir atrás do que deseja. E todas nós sabemos que uma grande vitória não será entregue de bandeja.

A carta do Carro trata de superar obstáculos e triunfar, mantendo o controle do que está ao seu redor. Você terá sucesso se usar disciplina, comprometimento e força de vontade para atingir seus objetivos.

“Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito”, Martin Luther King.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.