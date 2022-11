Tarô: entre 7 e 13 de novembro, a energia é de novas atividades e ideias

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“A magia é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade.” Na minha opinião, esta frase do ocultista britânico Aleister Crowley traduz bem o arcano do Mago. Como o Mago é alguém que usa ou pratica magia, ao ser a carta de Tarô que rege a semana, favorece a colocação dos seus planos em prática exatamente da forma como foram pensados. Tudo se realiza com facilidade, como num passe de mágica. Ideias brotam na sua cabeça e você pensa consigo mesma: “como é que não tinha pensado nisso antes?”. É como se você pudesse ativar uma varinha de condão e materializar tudo o que deseja.

Na verdade, existe um momento “mágico”, onde nós atraímos energia da fonte divina e conseguimos concretizar o que queremos no nosso mundo material. A nossa vontade é a mola propulsora da realização do que desejamos. Somos nós que (co)criamos a nossa realidade. Neste sentido, a nossa mente é a nossa varinha mágica, o nosso “cabo condutor”. Portanto, aproveite e direcione os seus pensamentos e ações para o que quer manifestar em sua vida agora.

Segundo a mitologia, a primeira varinha mágica pertenceu ao deus Mercúrio, tendo sido um presente do deus Apolo. Com o apoio dessa varinha, Mercúrio passou a possuir poderes mágicos. Muito difundida na Idade Média, a varinha de condão se tornou bastante conhecida a partir dos contos de fadas. Também não podemos esquecer que as varinhas mágicas também estão presentes no mundo de fantasia de Harry Potter. Apesar de serem objetos ficcionais, quem nunca sonhou em ter uma, não é mesmo? Nem precisaríamos de fada madrinha, certo? (sim, confesso que também já quis que aparecesse uma para mim.)

A carta do Mago tem o número 1 – o número de novos começos e oportunidades – e está associada ao planeta Mercúrio (sim, ele mesmo!). É a primeira ideia, a primeira visão, o primeiro pensamento. Aquele momento criativo em que nos sentimos inspiradas e ficamos entusiasmadas com as novas possibilidades. Nada é conclusivo e não sabemos se iremos ou não ter sucesso em longo prazo, mas tudo parece muito promissor. Tudo é possível com o Mago!

Na imagem da carta no tarô, o Mago está com um braço esticado para cima em direção ao Universo e o outro apontando para a terra. Seu posicionamento representa sua conexão entre os reinos espirituais e os materiais. O Mago usa essa habilidade para criar e manifestar seus objetivos no reino físico. Ele é o condutor que converte energia em matéria. Na mesa à sua frente estão os quatro símbolos dos naipes do tarô – uma taça, pentagrama, espada e varinha – cada um simbolizando um dos quatro elementos – água, terra, ar e fogo. É também um sinal de que ele tem todas as ferramentas (e elementos) de que precisa para manifestar suas intenções. Acima de sua cabeça está o símbolo do infinito, e ao redor de sua cintura há uma cobra mordendo a própria cauda – ambos sinalizam que ele tem acesso a um potencial ilimitado.

O arcano do Mago está relacionado à sua capacidade de tornar seus sonhos e aspirações realidade. Sério, tudo o que você precisa agora está ao seu alcance! Você tem os recursos espirituais (fogo), físicos (terra), mentais (ar) e emocionais (água) para manifestar seus desejos. E quando você os combina com a energia dos reinos espiritual e terreno, você potencializa seu poder de manifestação! Com este arcano, você terá excelente habilidade de comunicação, bem como sua curiosidade estará bem aguçada. Você vai ter força de vontade, desenvoltura e intelecto para ser bem-sucedida e fazer as coisas acontecerem.

O Mago geralmente significa um momento em sua vida em que você tem o poder de manifestar o resultado que deseja. “Todos os caminhos são mágicos se nos levam a nossos sonhos.” Paulo Coelho.

Boa semana e muita luz.