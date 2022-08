Tarô: entre 29/08 e 04/09 a energia é de felicidade, realização e sucesso

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Nesta semana, você não precisa nem olhar a previsão do tempo. Será de sol e calor sem nuvens no céu. Pelo menos, se depender do tarô. A carta do Sol irradia otimismo e positividade. Quando aparece, tudo se ilumina e é um sinal de que as coisas vão ficar bem, ou melhor, MUITO bem. Afinal de contas, conforme o gênio do renascimento Leonardo da Vinci mesmo disse: “jamais o sol vê a sombra”.

Ele é o astro-rei. Talvez por conta disso, muitos povos na antiguidade, desde Roma até as civilizações inca e asteca, o cultuavam. Para os egípcios, ele era o deus Rá. Durante o reinado de Akhenaton (1352-1336 a.C.), a adoração ao Sol atingiu um status ainda mais elevado quando o faraó instituiu o culto a um deus único denominado Aton, representado pelo disco do Sol. Os gregos também tinham no Sol a representação do deus Hélios, que deu origem ao termo heliolatria. Na Babilônia, o deus Shamash também era associado ao Sol. Para todos esses povos, as deidades solares eram entidades divinas relacionadas com equilíbrio e realização. E é isso mesmo que a carta do Sol traz para você nesta semana.

O Sol é democrático, pois nasce para todas as pessoas, sejam boas ou más. Contudo, para aquelas que estão envolvidas em situações que envolvem mentira ou quem for “falsiane”, melhor ter cuidado! A luz do Sol também ilumina aquilo que está na escuridão, “lançando luz” sobre o que está oculto e revelando a verdade no melhor estilo “Ahá, te peguei!”. E como estamos na temporada Virginiana, vamos poder ver tudo nos mínimos detalhes, já que Virgem é detalhista e crítico. E não se engane, sempre tem uma falsa amiga nos acompanhando quando a gente brilha e se destaca.

O Sol representa sucesso, brilho e abundância. A energia positiva e radiante deste arcano lhe trará felicidade, alegria e força, podendo te ajudar a superar até as situações mais difíceis. Afinal de contas, “depois da tempestade o sol volta a brilhar”, não é mesmo? Frase clichê à parte, o Sol tem poder curativo no sentido de que é uma carta energética. Portanto, você pode ter um aumento de vitalidade e de entusiasmo, se sentindo totalmente revigorada e com uma maravilhosa sensação de boa saúde. Algumas de vocês poderão inclusive perceber o sucesso e a abundância fluindo e vibrando no chakra do plexo solar. Por conta disso, terão mais força de vontade e poder pessoal. Prepare-se para brilhar! A carta do Sol indica sucesso, prosperidade, progresso… tá bom ou quer mais? Com o Sol, TUDO é favorável e você vai estar particularmente iluminada, tendo satisfação em todos os níveis, atingindo êxito total em tudo o que fizer!

Aproveite para se divertir, ir a um show, jogar conversa fora com amigas e, claro, rir muito. “Acreditemos no próprio sol, ele mora no “eu” e ilumina o tudo e o todo. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano.” (Victor Hugo)

Boa semana e, nem preciso dizer, muita luz!