Tarô: De 07 até 13 de fevereiro, a energia é de início e de novidades

Olá, tudo bem?

A energia geral da semana é da carta do Mago. Quando este arcano aparece, é um forte indício de que você está com todas as ferramentas na mão para assumir o controle da sua própria vida e ser bem-sucedida.

O psiquiatra Carl Gustav Jung descreveu o Mago como o “arquétipo do efeito mágico”. Portanto, está na hora de fazer acontecer, tomar a iniciativa e realizar os seus desejos! Você está literalmente com a faca e o queijo na mão. Basta tomar uma atitude. Você pode transformar o que deseja em realidade por meio da sua vontade.

Sua inteligência e astúcia estarão em alta e você terá capacidade de influenciar e inspirar as pessoas. Tome apenas cuidado para não ser manipuladora! Use as suas habilidades com sabedoria.

Por ser um grande manifestador, o Mago dá todos os recursos e energia necessários para realizar os seus sonhos. Tudo o que você precisa está ao seu alcance. Você pode fazer mágica!

Se estiver se referindo a outras pessoas em sua vida, geralmente se refere a alguém com quem você pode aprender, cuja habilidade e sabedoria impressionarão.

Um ótimo período para iniciar um projeto, um relacionamento, novas atividades. Aproveite e coloque os seus planos em prática!

Boa semana e muita luz!

