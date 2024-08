Um livro para inspirar a solidariedade

Stéphanie Habrich é CEO da editora Magia de Ler, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infantojuvenil. Fundadora do Joca, o maior jornal para adolescentes e crianças do Brasil e do TINO Econômico, o único periódico sobre economia e finanças voltado ao público jovem, ela aborda na coluna temas conectados ao empreendedorismo, reflexões sobre inteligência emocional, e assuntos que interligam o contato com as notícias desde a infância e a educação, sempre pensando em como podemos ajudar nossos filhos a serem cidadãos com pensamento crítico.

A crise migratória venezuelana tem impactado significativamente o Brasil nos últimos anos. Segundo a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015, representando cerca de 25% de sua população total. O Brasil é um dos principais destinos dessa população. Estima-se que recebemos de 400 a 450 pessoas por dia.

Este fluxo migratório criou desafios consideráveis para acolher essas pessoas da melhor maneira possível. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relatou que, no final de 2017, cerca de 40 mil venezuelanos – mais de 10% da população local – havia se estabelecido em Boa Vista, gerando uma crise humanitária devido às precárias condições de vida.

Em resposta a essa crise, diversas iniciativas surgiram para oferecer suporte aos refugiados. Eu gostaria de falar aqui do projeto Mi Casa, Tu Casa, tema central do livro “Manual de Jovens para Jovens – Projeto com refugiados, aprendizados do Mi casa, Tu casa”.

Esta obra inspiradora, assinada por três jovens – Alma Castañares, Beatriz Abram e João Pedro Fegyveres, todos de 16 anos – não apenas narra uma jornada de compaixão, mas também serve como um guia prático para quem deseja fazer a diferença.

O livro conta a história do projeto Mi Casa, Tu Casa, uma iniciativa do Jornal Joca, em parceria com a organização Hands On Human Rights, especializada em Direitos Humanos, e o ACNUR, agência da ONU para refugiados.

Criada em 2021, a ação tinha o objetivo de arrecadar livros para montar bibliotecas e promover o acolhimento nos centros de acolhimento a refugiados.

Também estimulamos os leitores do Joca a escreverem cartas para crianças e adolescentes que moram nos abrigos em Roraima. A ideia era mostrar a todos os participantes a importância da diversidade, tolerância e coexistência — princípios valorizados na teoria, mas muitas vezes esquecidos na prática.

A escolha de focar em bibliotecas não é por acaso. Livros são portais para novos mundos, fontes de conhecimento e ferramentas poderosas para a integração.

Ao proporcionar acesso à leitura e educação, o projeto não apenas oferece entretenimento, mas também oportunidades de crescimento e desenvolvimento para jovens que tiveram que deixar tudo para trás.

Os resultados me surpreenderam. A meta inicial era arrecadar 5 mil livros, conseguimos 37.752. Em relação às cartas, o sonho de ter 3 mil correspondências também foi ultrapassado: foram enviadas mais de 5 mil.

O impacto do Mi Casa, Tu Casa vai além da ajuda imediata. Ele cria pontes entre culturas, promove o entendimento mútuo e demonstra o poder transformador da empatia e da ação coletiva. Cada livro doado, cada carta escrita, é uma mensagem de esperança e solidariedade.

Alma, Bia e João estiveram comigo em Roraima para conhecer os abrigos e acompanhar a instalação das bibliotecas bilingues em diversos abrigos. Foram os cofundadores do projeto.

Essas visitas proporcionaram aos jovens autores uma compreensão em primeira mão dos desafios enfrentados pelos refugiados. Eles testemunharam as dificuldades de adaptação, as preocupações com o futuro, a necessidade de aprender um novo idioma, enfrentar preconceitos e lidar com a saudade do país de origem.

Animados com os resultados e dispostos a compartilhar seus aprendizados, eles escreveram “Manual de Jovens para Jovens – Projeto com refugiados, aprendizados do Mi casa, Tu casa”, que traz um passo a passo sobre como criar e implementar projetos voluntários.

A obra merece atenção não apenas pelo conteúdo inspirador, mas também por seu potencial de gerar mudanças reais. É um testemunho do poder da juventude engajada.

Meu desejo é que esse livro seja um chamado à ação. Um convite para que mais pessoas se envolvam em causas sociais e compreendam que cada um pode fazer a diferença, independentemente da idade ou dos recursos disponíveis. Que as histórias e lições contidas em suas páginas inspirem muitos outros a dizerem: “mi casa es tu casa”.

O “Manual de Jovens para Jovens – Projeto com refugiados, aprendizados do Mi casa, Tu casa” será lançado no dia 22 de agosto e estará disponível na Livraria da Vida do shopping JK até o mês de setembro e depois poderá ser adquirido pelo portal lojadojoca.lojavirtualnuvem.com.br/livros/.

