Rodrigo Cintra lista 4 cortes, um para cada formato de rosto

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O texto nem bem começou e você já deve estar pensando: nossa, Cintra, mas nunca tem um que combina com o meu estilo. Tem sim. Basta pedir ao seu cabeleireiro para fazer uma adaptação. Aliás, você viu a minha última coluna, aqui na Cláudia, sobre visagismo? Antes do cabeleireiro sair cortando o cabelo, ele vai analisar as características pessoais, valorizando o que há de melhor, com o objetivo de deixar o visual mais harmônico. Salva para ler mais tarde.

Agora, vamos aos cortes.

Rosto redondo: long bob médio

Quem tem rosto redondo quer minimizar essa aparência, então, o ideal é apostar em cortes que tenham menos volume nas laterais. O long bob médio é uma excelente alternativa, pois cria uma linha na vertical, tirando exatamente esse foco das laterais, como fez a modelo Chrissy Teigen – que também investiu na marcação da make para dar a sensação de um rosto oval. Franjas também não são indicadas, pois ressaltam as bochechas e deixam a imagem mais infantilizada.

Rosto oval: cabelo médio em camada

Esse formato é mais alongado na vertical e pede por cortes que criem certo volume na horizontal. Se você, assim como a atriz Bruna Marquezine, faz parte desse grupo, certamente já notou que vários estilos harmonizam bem com o seu rosto. Os cabelos médios com camadas e franjas desfiadas são os mais indicados, pois dão mais leveza e são a melhor aposta para o rosto oval.

Rosto quadrado: franjas para suavizar

Se você, assim como a cantora Ciara, tem a mesma medida na parte superior e inferior do rosto, é mais interessante optar por franjas alongadas, com fios desfiados – o bom é que serve para as crespas, basta usar um CC Cream e spray de brilho para finalizar. O estilo curtain bangs também ajuda a suavizar a face. Cortes com pouco volume nas laterais, como os longos ou o long bob estão entre as opções.

Triângulo invertido pede cabelos longos

Esse formato tem a parte superior maior em relação a inferior. O queixo mais pontudo é bastante característico, por isso, deve-se evitar cabelos Chanel. Invista em fios mais longos e desfiados, a partir da altura das bochechas para compensar com volume a diferença de largura em relação à testa, como fez a atriz Reese Witherspoon.

