Quer volume nos cabelos? Precisamos falar do corte Butterfly

Imagine um corte que envolve camadas volumosas para dar forma aos fios? É o butterfly cut, a impressão que se tem ao olhar o visual é o formato das asas de uma borboleta. Apesar de ter uma pegada mais vintage, vem conquistando muitas mulheres por conferir movimento e equilibrar o volume em pontos estratégicos, como testa, altura do nariz e/ou base. No entanto, é um corte mais indicado para texturas lisas e onduladas, já que nos cacheados pode estimular o volume em pontos que ficam desproporcionais.

Com o repicado e a franja mais alongada e volumosa, o corte borboleta lembra bastante o visual das top models dos anos 1990, em que a finalização era mais exagerada, com pontas muito mais abundantes, como apostou recentemente a modelo Matilda Djerf.

Quem tem os fios curtos, assim como a atriz Zendaya, pode apostar no look por meio de uma franja mais alongada e com pontas mais repicadas, que remove essa sensação de peso na base ao mesmo tempo que cria volume.

Por ser versátil, ele é adaptável a quase todos os comprimentos. A cantora Luísa Sonza apostou no visual por meio de uma extensão capilar, uma ótima maneira de mudar os fios sem ter que passar por uma transformação. No caso da artista, o acessório escolhido contava com algumas camadas, que se iniciavam na altura do queixo, e harmonizava com uma franja desfiada.

Finalização do butterfly cut

Uma escova modelada para estimular o volume e o movimento. A dica é sempre secar levantando a raiz com a escova. Após a secagem, você pode usar bobes com velcro para conquistar pontas mais onduladas. Ou, então, apostar no babyliss mesmo, principalmente nas camadas frontais. Spray de sal também pode ser utilizado, mas deixará o visual mais bagunçadinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Cintra (@rodrigocintra)

Antes das ferramentas de calor, aplique um CC Cream com proteção térmica para evitar o ressecamento. Use spray de brilho para selar o penteado.

Manutenção do corte butterfly

O corte deve ser refeito a cada dois ou três meses para que o caimento continue interessante e surtindo esse efeito volumoso. É um bom período também para remover as pontas duplas e/ou secas, que sempre estragam o visual.

Agora quero saber: você prefere cabelos longos ou curtos? Qual a melhor opção de corte? Conto mais no vídeo, abaixo:

