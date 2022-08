6 principais erros que as loiras cometem com os cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O loiro é um verdadeiro must have. É a cor mais desejada e pedida nos salões, nunca sai de moda. Seja o cabelo em um tom uniforme ou com nuances, a verdade é que as cores conseguem ser adaptadas para valorizar diferentes texturas e tons de pele.

Apesar das vantagens de ter um blond hair, ele demanda muito cuidado, muito mesmo. Se no salão o seu cabeleireiro já pode usar produtos do tipo plex, que protegem seus fios dos danos da descoloração, você precisa completar esses cuidados. Listei os principais erros que as loiras cometem e o que fazer para mudar; agora você não tem mais desculpa. Vem ostentar o loiro perfeito.

Usar xampu e condicionador não compatíveis

Se o seu cabelo não é comum, por que o seu xampu e condicionador deveriam ser? Os fios descoloridos tendem a ficar bastante ressecados e mais rígidos, facilitando a quebra. Aposte em produtos específicos para cabelos coloridos, que contêm fórmulas hidratantes, com óleos, queratina e elastina, que vão deixá-los macios, como os da atriz Amanda Seyfried.

Não seguir um cronograma de tratamento

Todo cabelo precisa de tratamento constante com um bom cronograma capilar para manter a sua integridade. No caso das loiras, a reconstrução e nutrição são essenciais. A reconstrução serve para tratar a parte interna do fio, auxiliando na reposição da proteína e de queratina perdida – vale lembrar que o excesso de queratina é responsável pelo endurecimento e quebra das madeixas, portanto, não exagere. Já a nutrição cuidará da parte externa, selando o fio, deixando-o macio, brilhoso e fácil de desembaraçar, como os da modelo Hailey Bieber. Você pode fazer em casa e complementar no salão.

Fazer retoques frequentes

Se você não der uma pausa, seus fios não se recuperam, causando ressecamento, afinamento e a temida quebra. Esses retoques devem ser feitos com um intervalo de, pelo menos, quatro meses. Se você não aguentar todo esse tempo sem renovar a cor, invista a cada dois meses em técnicas que contornam apenas o rosto, assim mantém o visual intacto, como o da atriz Reese Witherspoon.

Falta de vitamina T (tesoura)

Esse erro é bastante cometido por quem receia ter o projeto Rapunzel arruinado. Mas de que adianta as madeixas estarem compridas e totalmente danificadas? Com o passar do tempo, as loiras tendem a ficar com as pontas mais ralas, por isso é tão importante fazer a manutenção de acordo com o seu tipo de corte. Só assim para ter cabelos saudáveis e livres de pontas duplas e ressecadas, como os da cantora Beyoncé.

Não se proteger do sol ou dos aparelhos de calor

As fontes de calor (secador, chapinha e babyliss), o sol, o cloro das piscinas e o sal da água do mar são verdadeiros inimigos do loiro, além de fragilizá-los ainda danificam a cor. Para evitar todos esses problemas e deixá-los reluzentes, como os da cantora Jennifer Lopez, ter um CC Cream com ação térmica e solar é fundamental. Aposte nas fórmulas com proteína do linho e vitamina C e E.

Exagerar nos produtos matizadores

Ninguém merece ficar com o loiro com aquele aspecto amarelo ovo, mas isso não quer dizer que você tenha que usar matizadores o tempo todo. Esse tipo de produto deve ser aplicado nos fios a cada 15 dias. Do contrário, você pode acabar manchando e até mudando as nuances. Então se o que você quer é ter madeixas loiríssimas e com tom uniforme, como as da atriz Emma Roberts, respeite o intervalo de uso.

Nesse vídeo trago mais dicas para desamarelar as madeixas: