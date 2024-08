Paris 2024: as transformações dos cabelos de Céline Dion

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Que show foi esse? E o visual? Na última sexta-feira (26/7), Céline Dion encerrou a cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris em uma apresentação arrepiante lá do topo da Torre Eiffel. Após quatro anos longe dos palcos devido a uma doença degenerativa grave, a cantora emocionou o mundo com sua volta e também seu belo visual.

A estrela já teve os fios de vários tamanhos, cores e texturas…além de visuais marcantes.

Cabelos marcantes de Céline Dion

Coque

Em Paris, a cantora vem exibindo looks com coque – inclusive durante a sua apresentação no topo da Torre Eiffel. Para quem deseja replicar esse estilo, a dica é usar uma escova para levantar a raiz ao secar o cabelo, conferindo mais volume. Depois, puxe o cabelo para cima ou para trás, formando um rabo de cavalo alto, torça e enrole ao redor da base, prendendo com grampos.

Longo

Um estilo que requer dedicação, principalmente para manter as madeixas saudáveis, longe do frizz, e com muito brilho. Vale investir em um cronograma capilar com nutrição e hidratação.

Para isso, os produtos devem ser fontes de vitaminas, antioxidantes, elastina e aminoácidos, para garantir maciez, brilho e saudabilidade. Se ter cabelos longos é seu desejo, reserve tempo para cuidar bem deles, combinado?

Blunt cut

No Grammy 2024, Céline apareceu com um corte blunt cut para anunciar a categoria de Álbum do Ano. Esse estilo reto, sem camadas, é ideal para quem busca um visual mais sério e volumoso, principalmente em texturas lisas.

Se você tem cabelos cacheados ou crespos, o blunt cut pode resultar em volume desproporcional nas laterais.

Ondulado

Você sabia que em 1992, Dion usava cabelos castanhos escuros e ondulados? Esse estilo permite criar mais volume e movimento aos fios. Para conseguir esse visual, não esqueça de aplicar um CC Cream antes de usar o babyliss e finalizar com um óleo reparador para soltar os cachos e dar brilho.

Curtinho

Uma publicação compartilhada por Céline Dion (@celinedion)

Em 1998, a estrela adotou o pixie, um visual que deixa as mulheres mais empoderadas. E sabiam que todas podem usar? Mas é preciso avaliar fatores: seu tipo de rosto, textura do cabelo, e só então fazer uma adaptação de acordo com as suas características.

Cacheado

A cantora já exibiu cabelos cacheados também. Um charme, né? Para conquistar cachos dignos de estrela, invista em produtos, como ativador ou CC Cream, com fórmulas suaves e hidratantes, com elastina, ômega 3 e óleos, aliando o difusor ou o babyliss para melhorar ainda mais a definição.

Gostou da tour? No vídeo, abaixo, compartilho dez cortes que nunca saem de moda. Aperte o play!