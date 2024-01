Jennifer Aniston: saiba detalhes do novo corte da atriz

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A mais recente aparição de Jennifer Aniston no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2024 não passou despercebida. A atriz, conhecida por seus icônicos cortes de cabelo, surgiu com um visual visto por muitos fãs de “Friends”: o famoso long bob.

O corte, que é caracterizado por uma base reta e comprimento ligeiramente abaixo dos ombros, está em uma versão mais moderna, com um leve desfiado nas pontas.

Corte de Jennifer Aniston é indicado para todas?

É uma escolha versátil, permite variações de comprimento. Serve para quem tem fios longos, como era o da estrela da série Morning Show, e quer dar uma renovada no visual.

Combina com todas as texturas e favorece todos os formatos de rosto. No redondo, por exemplo, as pontas mais alongadas na frente ajudam a verticalizar a imagem, contribuindo para a sensação de rosto mais fino.

Assim como no quadrado. Já a face oval pode ter franja e desfiado. E no rosto triângulo, o corte precisa ser desfiado na altura das bochechas para minimizar o queixo proeminente.

Manutenção do long bob de Jennifer Aniston

O long bob é ideal para remover fios quebradiços, devolvendo vitalidade e movimento aos cabelos. Contudo, devido ao comprimento mais curto, as manutenções devem ser mais frequentes, a cada 30 ou 40 dias, para garantir a continuidade do estilo.

Como finalizar?

Para copiar o look de Jennifer Aniston, com pontas levemente onduladas, utilize um CC Cream com proteção térmica e amasse os fios com as mãos. Se preferir um acabamento mais elaborado, o uso do babyliss em mechas largas proporciona ondas dignas de red carpet.

Você também pode investir nos fios lisos, usando uma chapinha; naqueles mais bagunçadinhos, basta aplicar mousse e amassar; ou ainda no seu long bob natural.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, trago 10 cortes que nunca saem de moda. Aperte o play!

