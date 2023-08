Cortes para rosto redondo: 3 opções curinga

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O formato do rosto influencia diretamente a escolha do corte de cabelo ideal, e para os redondos, encontrar o estilo perfeito pode ser um desafio. Mas o truque está em alongar as linhas e/ou adicionar dimensões. Por isso, trouxe três cortes considerados coringas e que se destacam como opções versáteis. Confira.

Long Bob para rosto redondo

O corte se tornou um verdadeiro clássico. Ele é uma excelente escolha para rostos redondos, uma vez que termina logo abaixo dos ombros, cria linhas verticais que ajudam a alongar visualmente o rosto.

Além disso, o long bob pode ser adaptado com camadas sutis para adicionar movimento e textura. A atriz Camila Queiroz, que tem o rosto mais arredondado, adotou essa tendência com maestria, seja usando os fios lisos, ondulados ou levemente cacheados.

Cabelo Longo em rosto redondo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Também é uma opção viável para rostos redondos, desde que seja executado com cuidado. A chave está em criar camadas ao redor do rosto, que suavizam a forma e adicionam uma sensação de fluidez. Vale estilizar com ondas suaves ou cachos, como faz a atriz Dira Paes.

Bob Repicado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lawrence 🇭🇲 (@jennifer.x.lawrence)

É uma variação moderna do corte clássico. Esse estilo é apreciado para rostos redondos devido a capacidade de adicionar dimensão e movimento. As camadas repicadas criam textura e leveza ao redor do rosto.

A escolha das camadas dependerá da densidade do cabelo e da preferência pessoal, podendo ser mais sutis ou mais acentuadas, como a da atriz Jennifer Lawrence.

Quer mais dicas de cortes para rosto redondo? Assista o vídeo, abaixo: