Como tratar as pontas duplas?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

As pontas duplas são sinais claros de que a saúde do seu cabelo pode não estar em um bom momento, realmente é um pesadelo para muitas mulheres. Por isso, verificar o problema é o primeiro passo para iniciar os cuidados adequados com as madeixas. Vem saber mais!

Como identificar as pontas duplas?

Observe as extremidades para distinguir se há ou não pontas duplas. Elas se apresentam como fios divididos ao meio, formando uma espécie de “Y” invertido.

Essa condição é desencadeada por alguns fatores, incluindo quebra, falta de hidratação, uso excessivo de fontes de calor, como secador, babyliss e chapinha, procedimentos químicos, como alisamentos e colorações, e a falta de cortes regulares.

Como eliminar as pontas duplas?

Reduza o uso de fontes de calor

Para prevenir e tratar as pontas duplas, é essencial reduzir o uso do secador, da chapinha e do babyliss. Elas podem causar danos significativos quando utilizadas em excesso. Se for inevitável invista em um CC Cream com proteção térmica e aplique com os fios úmidos.

Continua após a publicidade

E outra dica para quem não dispensa a chapinha: deslize o aparelho rapidamente pelo comprimento e evite parar na ponta, assim ameniza os danos.

Use reparador de pontas

Sim, ele mesmo. Ele já existe há um bom tempo, mas tem muita gente que ignora esse passo de haircare. É uma boa medida para selar as pontinhas e prevenir que outras se formem.

Aposte nos óleos, como o de argan. Aplique algumas gotas do produto nas palmas das mãos, friccione bem e passe nas pontas. Usar o produto antes de dormir também pode ajudar nessa questão.

Continua após a publicidade

Corte!

A famosa vitamina T. Tem gente que quer deixar o cabelo crescer, evita cortar, as pontas duplas surgem, e os fios não crescem como desejado. Por isso, se programe para ir ao salão a cada dois ou três meses, dependendo da velocidade de crescimento e da aparência das pontas.

Trate no salão

Pontas duplas também podem ser um sinal de cabelo ressecado. Por isso, potencialize a hidratação e busque soluções nos salões. No vídeo, a seguir, trago dicas de hidratação