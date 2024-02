5 dicas para engrossar os cabelos finos e quebradiços

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você se enquadra no grupo de pessoas com fios e ralos, certamente já sonhou com madeixas mais volumosas e densas. Pois saiba que a estrutura do folículo piloso é influenciada por diversos fatores, incluindo genética, hormônios e a saúde em geral. Hoje vou compartilhar soluções científicas para quem busca engrossar cabelos finos.

E antes de começar, já ressalto: cada caso é único, e um dermatologista ou tricologista deve ser consultado para análise individual e recomendação do melhor tratamento, combinado?

1- Minoxidil

Para quem deseja tratar o cabelo ralo de forma tópica, o minoxidil é uma opção viável. Este composto vasodilatador pode ser aplicado diretamente no couro cabeludo, massageando bem a região para estimular a circulação, e aumentar o fluxo sanguíneo, que vai nutrir os folículos capilares.

2 – Finasterida

Já para tratamentos orais, a finasterida pode ser uma alternativa eficaz. É um medicamento – por isso, a importância de um acompanhamento com um especialista -, que age inibindo a enzima 5-alfa, ou seja, reduz a conversão do hormônio testosterona em DHT (di-hidrotestosterona), que está associado à queda capilar.

O tratamento com finasterida pode não apenas aumentar a densidade capilar, mas também prevenir essa queda.

3 – Ingestão de proteínas

No âmbito da alimentação, a proteína é crucial para a saúde dos cabelos. Uma dieta rica em ovos, carnes magras e legumes pode favorecer o crescimento encorpado das madeixas. Por isso, vale considerar uma suplementação ou um cardápio equilibrado.

4 – Laser de baixa potência (LLLT – Low level laser therapy)

O LLLT utiliza uma luz de baixa potência, como o nome diz, para estimular as células dos folículos capilares. Estudos científicos apontam que a técnica pode aumentar a espessura e a densidade.

5 – Microagulhamento

O equipamento com agulhas bem fininhas cria microlesões no couro cabeludo, estimulando a regeneração capilar. Esse método pode ser combinado com os fatores de crescimento, substâncias que estimulam o volume das madeixas.

Gostou das dicas? Abaixo, você confere na íntegra algumas soluções científicas para engrossar os cabelos finos: