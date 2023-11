7 estratégias para disfarçar os primeiros cabelos brancos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Tem gente que entra em pânico ao ver o crescimento dos primeiros cabelos brancos. Você é uma delas? Saiba que existem algumas técnicas que podem ajudar a camuflá-los. E eu compartilho com vocês. Antes, trago um alerta: nada de arrancar os fios brancos, combinado? Isso não vai fazê-los crescerem coloridos. E esse hábito, se realizado de forma frequente, pode levar a problemas no folículo, inclusive, que eles não se desenvolvam mais.

Maneiras de disfarçar os cabelos brancos

1 – Tintura

Investir em uma tonalidade próxima do tom natural do seu cabelo é uma ótima estratégia, principalmente quando se tem poucos fios brancos. Tornando a tintura uma maneira eficaz de cobertura ganhando, ao mesmo tempo, um efeito natural.

2 – Tonalizante temporário

Com ele você ganha algumas opções: consegue disfarçar os branquinhos, que é o seu objetivo, e pode testar novas cores, uma vez que o produto sai após algumas lavagens – e se você não gostar da cor escolhida, já sabe que vai durar pouco.

3 – Mechas ou luzes

Os cabelos brancos ganham destaque em meio aos fios escuros. Por isso, vale a pena se submeter a uma dessas técnicas. Quando você adiciona nuances de mel ou de loiro, por exemplo, faz com que o branco se misture a essas tonalidades, disfarçando-o.

4 – Acessórios

Faixas, lenços, tiaras, chapéus e outros acessórios são excelentes aliados para cobrir áreas onde os fios brancos são mais visíveis. Além de disfarçar, dão um toque estiloso ao visual.

5 – Corte inteligente

Os repicados e as franjas ajudam a suavizar e a integrar as madeixas brancas ao restante do cabelo.

6 – Penteados

Os cabelos brancos não crescem nas mesmas áreas em todas as pessoas, portanto, vale observar a região que você mais tem branquinhos e fazer penteados. Pode ser desde jogar o cabelo para a lateral, usar uma risca em zigue-zague, juntar as madeixas no topo e prender em um coque.

7 – Maquiagem temporária

Pode ser em spray, em bastão ou até em rímel específico. Você aplica nos branquinhos que estão nascendo e a duração vai variar de horas até a próxima lavagem.

Em tempo: cada pessoa tem sua preferência, e as opções são variadas para atender a diferentes estilos e necessidades. Independentemente da sua escolha, o importante é sentir-se bem e confiante com o visual que escolher. No vídeo, abaixo, falo sobre disfarçar os cabelos brancos

