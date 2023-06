Cabelo longo envelhece o visual? Rodrigo Cintra responde

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O cabelo longo é constantemente associado à feminilidade, juventude e a sensualidade, mas você sabia que ele também pode envelhecer? Isso está associado às condições do fio, como o corte, a cor e o estado de saúde.

Então, para evitar que as suas madeixas passem essa mensagem, listei as principais características que podem te ajudar a manter o seu longo bonito e estiloso! Vem ver:

Fios com corte reto envelhecem mais o visual?

Depende. Assim como nem toda franja infantiliza o visual, nem todo cabelo reto vai envelhecer, ou seja, tudo vai depender das características do seu fio. Se ele estiver com as pontas alinhadas, uma cor bonita, hidratada e com bastante brilho, certamente não passará essa imagem.

Agora, se o cabelo está reto por falta de corte, ressecado e com a cor por fazer, aí já é diferente. Algumas pessoas preferem o corte reto devido a falta de volume nos fios, e isso até faz sentido, mas se esse é o seu caso, atente-se aos demais detalhes para que o conjunto todo fique bonito, pois não adianta cuidar só de um aspecto.

O corte repicado rejuvenesce?

Verdade. Como esse estilo cria volume e movimento, ele imprime um ar menos sério e consequentemente você fica com um look mais jovial.

Vale ressaltar que as camadas devem ser feitas por um profissional experiente, ou seja, não tente fazer isso em casa, pois assim você pode acabar com os cabelos marcados.

A cor dos fios também pode envelhecer?

Sim. Cabelos com uma cor uniforme, como o preto e os loiros claríssimos, bem como os cabelos sem manutenção. Nesse sentido, recomendo a busca por técnicas de iluminação que suavizam a cor e criam profundidade nas madeixas.

Então, se você é morena, vale apostar em um iluminado em tons de café e/ou caramelo e para as loiras, nuances claras e mais escuras harmonizam bem. Converse com o seu cabeleireiro para entender qual é a melhor tonalidade, pois o tom errado também pode te envelhecer e te deixar com uma carinha triste.

A finalização também pode influenciar nesse aspecto?

Verdade. Como dito anteriormente, os cabelos com mais movimento dão a impressão de que a pessoa é mais jovem, porém tudo vai depender do conjunto da obra.

O importante aqui é finalizar os cabelos adequadamente todos os dias para que eles permaneçam sempre bonitos e sem frizz. Aposte em CC Cream, spray de brilho, óleo de reparação, sérum de nutrição intensiva…

Depende do conjunto da obra. Um cabelo branco em um rosto sem make ou acessórios marcantes pode deixar uma aparência envelhecida. Sem contar que eles são mais secos e ter uma incidência maior de frizz.

Quer fios longos e brancos? Além de cuidar muito bem do comprimento (com os tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução), invista em um corte em camadas para dar mais vida às madeixas.

A manutenção é fundamental, uma vez que o branco pode amarelar. Nesse caso, vale usar uma máscara matizadora (roxa) para remover os pigmentos amarelados e deixar os fios com a cor mais uniforme.

