Ano novo: 5 penteados para você se inspirar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Com a chegada do ano novo, é hora de se preparar para celebrar e receber um 2024 repleto de possibilidades. E há melhor maneira de começar o novo ciclo do que com um visual charmoso? Seja você adepta de looks mais despojados ou fã de produções mais glamourosas, há um penteado perfeito para cada estilo. Selecionei cinco opções para você arrasar no réveillon.

1. O semipreso de Deborah Secco

Este estilo de penteado é extremamente prático e proporciona uma distribuição equilibrada do volume, resultando em um visual harmonioso. Siga o exemplo da atriz Deborah Secco reunindo uma porção dos fios da parte frontal no topo da cabeça. Use um elástico para prender. Você também pode ocultar o elástico envolvendo-o com uma mecha de cabelo, e prendendo as pontas com grampos. Em seguida, modele o comprimento com babyliss. Você pode aprender o passo a passo para criar essas ondas aqui:

2. Os acessórios de Carolina Dieckmann

Cores e detalhes vibrantes são perfeitos para o momento do réveillon, podendo ser incorporados tanto em cabelos soltos quanto presos, de acordo com sua preferência. Se optar por manter os cabelos soltos, finalize com uma tiara na testa, inspirada no estilo utilizado pela atriz Carolina Dieckmann. Por outro lado, ao prender os fios, uma dica é investir em grampos, presilhas coloridas e fivelas, adicionando um toque diferenciado ao visual.

3. Giovanna Lancellotti e seu coque sofisticado

O coque polido, quando os fios estão totalmente alinhados, é uma boa alternativa para as celebrações de ano novo, como no look da atriz Giovanna Lancellotti. Faça uma escova bem lisa e penteie os fios para trás. Prenda firmemente em um coque, garantindo que não haja frizz ou fios soltos – se tiver, aplique gel ou um spray fixador para ajudar a domar.

4. O solto de Sheron Menezzes

A atriz Sheron Menezzes evidencia os seus lindos cachos em um penteado simples, mas elegante. Copie: após lavar os cabelos, aplique um ativador de cachos e amasse as mechas delicadamente com uma toalha fofinha. Após isso, utilize um difusor para secar. Abaixe a cabeça, coloque os cachos dentro da cúpula e pressione delicadamente contra o couro cabeludo, usando o ar morno ou frio do secador. Permaneça até sentir que o comprimento secou por inteiro. Em hipótese alguma fique mexendo nos cachos, pode desmanchá-los e ainda acabar com frizz.

5. As ondas de Luísa Sonza

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Se optar por deixar os cabelos soltos, mas deseja uma finalização diferenciada, que tal experimentar um estilo ondulado? O look adotado pela cantora Luísa Sonza é ideal para conferir volume e movimento aos fios. Se o seu cabelo for naturalmente liso, comece aplicando um creme com proteção térmica e, em seguida, separe mechas médias para criar ondas com um babyliss. Após finalizar, aplique um óleo de reparação nas mãos, friccione bem e desmanche delicadamente as ondas. Agora, se você possui cabelos naturalmente cacheados, pode optar por fazer uma escova e depois modelar com o babyliss. Para fixar o penteado, utilize spray fixador.