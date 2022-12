4 penteados fáceis de fazer para você arrasar no Natal

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O Natal é tempo de reunir as pessoas que amamos e celebrar essa data juntos. Como se trata de um momento especial, o visual também pode ser. Pensando nisso, listei quatro penteados fáceis de fazer e que funcionam para todos os tipos de eventos, tanto as celebrações em casa, quanto as grandes festas; vem ver.

Coque simples

Se você é do time que curte um penteado clássico, mas sem ser careta, aposte em um coque com algumas mechas soltas. Para aderir ao look, faça um rabo de cavalo médio, enrole o comprimento e fixe na cabeça usando grampos. Modele as mechinhas soltas com chapinha, babyliss ou dedoliss (quando você usa os dedos para fazer ondas). Finalize borrifando spray de brilho.

Rabo de cavalo polido

Esse penteado também é um clássico e é perfeito para quem ama versatilidade. Faça um rabo de cavalo atrás da cabeça. Repare na imagem que os fios das laterais estão mais curvados, basta não puxar tanto na hora de prender. Use uma mecha do comprimento para esconder o elástico e prenda as pontinhas dos fios com grampos. Modele o comprimento como preferir e dê acabamento com um spray fixador. Se quiser pode usar um de brilho também.

Semipreso

Tem dificuldade para fazer penteados, mas ainda assim quer tentar um? O semipreso é o mais indicado nessa situação, pois ele é muito fácil de fazer. Para copiar esse visual você precisa finalizar da forma que preferir, ou usar sua textura natural, e em seguida separar duas mechas laterais. Enrole-as e prenda com grampos na parte de trás da cabeça. Finalize com óleo de reparação nas pontas e borrife spray de brilho no comprimento.

Aposte em acessórios

Agora, se você prefere usar o seu cabelo solto, mas quer acrescentar algo que seja mais prático de colocar e retirar, invista nos acessórios, como grampos, lenços, tiaras e presilhas. Basta modelar os fios como preferir e depois aplicar os elementos que escolher.