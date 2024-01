Marina Sena deu uma entrevista para a repórter Foquinha em julho do ano passado e citou: “Quem não me der like, não me come”. Não curte a foto no feed e manda no privado chamando de gostosa. Que preguiça. A gente já entendeu o joguinho dos homens.

Gravei um vídeo indagando porque os homens quando vão curtir e comentar fazem isso por dm e não publicamente, enquanto nós mulheres nos declaramos aos quatro ventos.

Se você for mulher e tiver uma rede social que for, provavelmente já passou (ou ainda passa) por isso. O homem te curte, quer te paquerar então ele envia sua foto para você mesma e comenta : “linda”, “gostosa”.

Acontece também quando você já está dentro de um relacionamento.

Vou afirmar uma polêmica: like é mostrar interesse sim. Pode reparar, fulano curte TODOS os seus posts, está solteiro, em qualquer oportunidade vai chegar em você.

Gravei um vídeo sobre isso e quando postei tive17 mil likes. Entre eles, 90% de aplausos de mulheres cansadas de serem escondidas ou dos homens acharem que somos bobas, e 10% de homens esbravejando que a gente tenha peito pra falar sobre o assunto, foram xingamentos desde “sua carente” até textos gigantes tentando provar teses de quanto nós não vivemos na internet e a vida não é só isso e tudo levando a crer que somos loucas- o papo de todo homem.

Aham, sei.

Continua após a publicidade

Muitos desses são os casados que tem a foto da esposa no perfil e te falam barbaridades por dm – nós dispensamos, ok?

O mais interessante para os homens é se agarrar nas teses nos tempos primórdios da internet onde diziam que não, não significava nada um like, um orbiting, um xaveco aqui e ali.

Aham, sei.

Os tempos mudaram, as teorias têm mudado também. Caso as teorias no papel não tenham mudado, a nossa percepção mudou.

Quem tem mais de 15 anos sabe que significa uma chuva de likes, e curtir foto antiga pra chamar atenção.

Não estou dizendo para você se iludir que um homem te ama porque ele deu um like em uma foto ou porque vê seus stories, mas se for uma sequência de likes, provavelmente ele chegará em você.

Continua após a publicidade

Ninguém é bobinha. E homem que não elogia publicamente, sim, tem outros contatinhos e não quer que uma saiba da outra.

Então eu acho justíssimo que a gente eleve o nível e se atente aos sinais. Anote mentalmente: os pequenos sinais dizem TUDO.

Temos que ter um homem ao lado que grite para o mundo o quanto somos lindas, gostosas e a sorte que eles têm de serem escolhidos por nós.

Estamos (eu pelo menos estou, com Marina Sena): “ Quem não me der like não me come”.

Que façamos a revolução da autoestima e que a gente escolha quem escolhe nos exaltar e no mínimo nos mime e engrandeça, porque o mundo já tá cheio de gente para detonar.