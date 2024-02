Jornalista, atriz e humorista, @martchela__ é apresentadora do Lambisgóia Cast

Sim, pode parecer polêmico à primeira vista, mas é exatamente isso que você leu: NÃO PEGUE HOMENS FEIOS.

E, aí, você pode me indagar o porquê. Arregaço as mangas e explico. O mundo, infelizmente, ainda é dos homens, e eles ainda ditam o que é bonito, “pegável” ou não em nós. Sejamos a revolução e vamos inverter a lógica do patriarcado.

“Não acho bonito esteticamente calvos?”

– Tá certa! Pegue o cabeludo mais bonito da sua rua.

– “Ele é feio, mas eu gosto disso.”

Desculpe, raramente você irá ouvir isso da boca de um homem, ainda mais se ele estiver na roda de amigos.

– “Ele tem uma barriguinha de chope, mas é o charme.”

Paremos de passar pano.

Damos a eles o poder que têm. Eles podem estar acabados e fedidos, que damos relevância e poder no pódio em que nós os colocamos.

Eu, particularmente, sempre achei um horror esse julgamento, mas se eles fazem e acabam com nossa autoestima, porque nós somos as boas samaritanas e continuamos dando trela e aceitando sermos “as escolhidas perfeitas”?

Nós nos acabamos na academia, e até a mais padrão Yasmin Brunet recebeu inúmeras críticas com corpo, cabelo, rosto perfeitos.

Sim, está comprovado neste BBB que até as gostosas sofrem. Então, partindo dessa lógica, vamos investir apenas nos bonitos e legais (ih, ficou difícil, eu sei, beirando o impossível, mas acredito no nosso poder).

Quero ver Rodriguinhos choramingando nos comentários e me chamando de varandas – só assim saberei que o texto atingiu em cheio em quem deveria.

Continuarei refém dos cosméticos e na luta contra a flacidez porque, infelizmente, não é do dia para noite que se muda uma construção de uma vida, mas juro que só me envolverei com bonitos! Aliás, promessa de Ano-Novo. E olha que tem dado certo, mulherada. Só focar que o universo é feminino e nós temos a beleza e a força!

“O machismo faz com que o mais medíocre dos homens se sinta um semideus diante de uma mulher”, Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo