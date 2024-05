Sim, é o assunto do momento o show histórico de Madonna, de graça, em Copacabana. Mais de 1,6 Milhões de pessoas compareceram e ela, icônica como sempre, indagou a igreja, poderes, patriarcado, deu beijo trans, encenou sexo oral, siririca na cara da família tradicional brasileira.

OBRIGADA MOMMY MADONNA! um tapa na cara sem dó nos conservadores, juro que pensei muito no Crivella e Malafaia durante o show. Que delícia imaginar a indignação ali. Um xô no conservadorismo e um solo fértil de progressivo.

Me revoltei com manchetes que ressaltavam a idade dela, gente, it’s soooo last summer…estamos em 2024 e temos todas as idades e podemos tudo. CHEGA DE ETARISMO! Pelo amor de Deus. (inclusive, por isso não falarei minha idade: a sociedade julga por números! Até isso! Como se o mundo não estivesse cheio de problemas, discutimos isso em outro momento ).

Madonna pode tudo. Chega e acontece! Todos de boca aberta! Até os héteros aplaudem – não que eles consigam ficar ao lado e bancar a deusa.

Excomungada da igreja algumas vezes, continuou provocando, não para ser aceita, mas para fazer pensar, questionar! ARTISTA! – aquela que aperta o botão de alarme quando precisa.

Em 2016, Madonna recebeu o título de “Mulher do Ano” na premiação Women in Music, idealizada pela Billboard:

“Obrigada por reconhecerem minha capacidade de continuar minha carreira por 34 anos diante do sexismo, da misoginia, do bullying constante e do abuso. Em 1979, Nova York era um lugar muito assustador. No primeiro ano, fui mantida sob a mira de uma arma, abusada e ameaçada e tive meu apartamento arrombado e roubado tantas vezes que parei de trancar a porta. Nos anos que se seguiram, perdi quase todos os amigos que tinha. Na vida não há segurança real, exceto a autoconfiança. Chrissie Hynde e Aretha Franklin, mas minha verdadeira musa foi David Bowie. Ele encarnou o espírito masculino e feminino e isso ressoou em mim. Ele me fez pensar que não havia regras. Mas eu estava errada. Não existem regras se você for um cara. Existem regras se você é uma garota. Seja o que os homens querem que você seja, mas o mais importante, seja alguém que as mulheres se sentem confortáveis de estar na companhia de outros homens. E finalmente, não envelheça. Porque envelhecer é pecado. Você será criticado e difamado e definitivamente não será tocado no rádio.

Levei um tempo para me recuperar e continuar com a minha vida criativa, continuar com a minha própria vida. Encontrei conforto na poesia escrita por Maya Angelou, nos textos de James Baldwin e nas músicas de Nina Simone. Lembro de querer ter uma amiga para procurar naquele momento. As pessoas dizem que eu sou muito controversa, mas acho que a coisa mais controversa que eu já fiz foi continuar aqui. Michael se foi. Tupac se foi. Prince se foi. Whitney se foi. Amy Winehouse se foi. David Bowie se foi. Mas ainda estou aqui. Sou sortuda e todos os dias conto minhas bênçãos.”

Por fim, Madonna mandou um recado para todas as mulheres presentes na plateia:

“O que eu gostaria de dizer a todas as mulheres aqui hoje é o seguinte: as mulheres foram oprimidas por tanto tempo que acreditam no que os homens falam sobre elas. Há alguns homens muito bons que valem a pena apoiar, mas não porque sejam homens – porque são dignos. Como mulheres, temos que começar a dar atenção para o nosso próprio valor e o valor umas das outras. Procure mulheres fortes para fazer amizade, para aprender, para colaborar, para buscar inspiração, para apoiar.”

Coisa não mudou tanto, mas estamos andando a passos de formiga e COM VONTADE.

Madonna não faz ideia de quem eu seja, mas ela me salvou de um período de trevas com esse discurso. É lindo ver Madonna, ouvir as músicas, pensar, mas ser assim dá ódio, machuca, dilacera, você perde amigos, amores. Expor sua arte, falar de sexo, que gozou ou não, que teve um amor, vive uma paixão, é as vezes desolador.

Milhares de vezes me vi sozinha e esse discurso me empoderou, porque sei que esse é nosso caminho: abrir novos caminhos, mesmo sem querer. Meio que sem a gente saber que está salvando outra mulher.

O mundo continua sendo dos homens. Dificilmente segurarão sua barra. É você por você. Homens se apoiam e não ligam de andar e sorrir com seus abusadores.

Você só se torna alguém se a luz, por sorte ou destino, brilhar por você – e a dor não é menor. Somos grandes, mas o caminho dói.

Mas vale a pena. Madonna, obrigada por tudo! Você me salvou inúmeras vezes e eu espero poder ajudar a salvar outras mulheres inúmeras vezes também. Seja por texto ou uma palavra amiga.

Não abandonem quem vai contra a maré.

A Rainha Madonna ensinou isso. Me sinto energizada depois desse final de semana.

OBRIGADA, Madonna!