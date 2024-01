Escolha: homem ou paz os dois juntos você NÃO terá

Uma escolha muito difícil – não é. Passarinhos cantam lá fora, tá ouvindo? Estou no centro de São Paulo e não há 300 obras ao mesmo tempo. Piada, o trânsito está caótico, muito barulho, mas não está me incomodando HOJE.

É isso. Estou solteira.

Não há homem problema, ocupando minha mente além dos boletos.

Sorrio.

Ligou? Mandou mensagem?

Mas e aquele textão enigmático? Vai vir me buscar em casa por educação? Me apresentou a mãe e terminou comigo (em 100% dos casos nem terminou), pegou outra na baladinha de aniversário dele?.

Foda-se. O mundo voltou a brilhar!

Estou dançando na avenida paulista ao som de “cilmão”, de Letrux!

Não há aborrecimentos. Expectativas frustradas. Só qual a próximo bar que vou para encontrar os amigos. Livre. Em paz. Finalmente! Vitória das mulheres!!!!!

Martchelas Center for Human Societal Studies-* indica que homens e mulheres neste momento atual da sociedade não estão se conectando. E se conectam, trazem prejuízos inestimáveis ao gênero feminino, que vai em busca de respostas no tarot online, búzios, jogo cigano.

Tudo caro. Respostas às vezes insatisfatórias , afinal, nem os homens sabem o que querem e, se querem, jogam. 2024, sabe? Cresçam!

Não está fácil lidar com a mediocridade masculina após um sexo meia boca, que quiçá durou 10 minutos. O indivíduo do sexo masculino vira, dorme, ronca, baba no lençol de 400 fios egípcios que você parcelou em 12x e nem quitou todas as parcelas, solta puns noturnos e, ao amanhecer, no máximo usa seu shampoo caríssimo (lágrimas) como se fosse o 3×1 que ele tem na casa dele, do Cristiano Ronaldo (um momento de silêncio pelo luto dos nossos cabelos que passam por esse momento quando dormimos na casa deles), que comprou na promoção do mercadão mais próximo de sua residência.

Não há paz e nem dinheiro que sustente tamanho desgosto com um pau bem mediano (eu disse BEM mediano).

Na quadrilha de Carlos Drummond, eu sempre invejei a Lili, que não amava ninguém. Depois ela se casou, mas na minha cabeça nunca sofreu. Era amada, mas livre e aí em paz. Às vezes você sente a paz… mas pelos relatos internauticos ela dura só o tempo da grande conquista.

Mulheres ludibriadas, o gaslighting vem. Esquecimentos, ghosting, mentiras, enganações.

Vivi isso ou estou completamente maluca é minha pergunta semanal para a minha terapeuta. Revisito fotos e vídeos para ter certeza. Releio conversas. Tá TUDO LÁ. Provas. Mas que na boca de quem mente te convence do contrario.

Tiram nossa sanidade.

Martchela, nesse tempo de obscurantismo, não há o que se fazer?

Uma boa taça de vinho – caipirinha de limão no verão cai melhor, um lubrificante de jambu (o jambu treme e treme, vai por mim) e um ótimo vibrador!

Por nossa paz e sanidade!!!

Tim-Tim !

Martchela.