Os melhores lançamentos de beleza de 2024 para cada signo

Que a astrologia pode responder muitas dúvidas relacionadas ao mundo cotidiano não é segredo para ninguém. Porém, é interessante saber também que a personalidade e comportamento dos representantes do zodíaco podem ajudar e muito na composição da nossa nécessaire particular.

Por isso, separamos as principais novidades da indústria de beleza, relacionando cada uma delas com as características de seu signo, ascendente e Lua. Confira!

Lançamentos de beleza para cada signo

Áries

Gloss Labial 3D Coral – Payot

Para as arianas de plantão que precisam manter a energia em qualquer situação, o Gloss Labial 3D, da Payot, pode ser uma ótima escolha. Com um brilho intenso e efeito 3D, sua fórmula, enriquecida com Óleo de Jojoba e Vitamina E, garante hidratação e nutrição, proporcionando um acabamento deslumbrante.

Touro

Duo de Sombras de At Play™ – Rustic Rose – Mary Kay

As taurinas, totalmente venusianas, podem enaltecer ainda mais o bom gosto e a discrição de sempre com as novas cores do Duo de Sombras de At Play™, da Mary Kay. O produto, que traz a praticidade que Touro adora, chega com três novas opções de tons e traz acabamentos brilhante e matte.

Gêmeos

Coleção Jardin – Ciclo Cosméticos

Geminianas possuem a dualidade a seu favor, além de terem pensamento rápido e serem dinâmicas. Pensando nisso, a Coleção Jardin, da Ciclo, sugere a opção perfeita para Gêmeos: através da técnica “layering” ou “perfumes de camadas”, é possível sobrepor fragrâncias, criando combinações únicas. Por exemplo, a Bergamota Calábria, sugerida como a primeira camada, traz uma base de frescor que se intensifica quando sobreposta com outras notas, como Flor de Laranjeira, Jasmim Sambac, Nectarina e Rosa Damascena.

Câncer

Dove Sensitive Skin

Cancerianas que trazem a sensibilidade também na pele podem contar com a novidade de Dove: Sensitive Skin, sabonete desenvolvido especialmente para pessoas com pele sensível. Seguindo a proposta “menos é mais”, o produto possui uma fórmula suave e poucos ingredientes em sua composição, respeitando as necessidades específicas desse tipo de pele e proporcionando uma limpeza eficaz e hidratação profunda.

Leão

Gold Reflections Gleaming Waves All Over Highlighter – Kiko Milano

Regidas pelo Sol, as leoninas podem e devem sempre buscar inspiração no Astro-Rei para cuidar da beleza e do bem-estar. Por isso, o iluminador em pó Gold Reflections Gleaming, da Kiko Milano, pode ser uma ótima opção, já que, além de ter sido inspirado no amanhecer dos dias de verão, o produto se destaca com seu brilho dourado, sua textura sedosa, além de ser usado no rosto, olhos e decote realçando o bronzeado de verão.

Virgem

Limpador Facial Glicerinado – Creamy

Falou em limpeza intensa, é com o signo de Virgem. E para compor os cuidados com a beleza, a Creamy traz o Limpador Facial Glicerinado, com 50% de glicerina, oferecendo uma fórmula avançada que combina limpeza e hidratação profunda.

Libra

EAU de Parfum Chill Santorini – Catharine Hil

Para as librianas sociáveis e cheias de vida, a Caharine Hill traz ao mercado sua primeira fragrância. Assim como suas maquiagens e os produtos de cuidados com a pele, o perfume foi desenvolvido para atender a todos os públicos.

Escorpião

Fluído Capilar Sem Enxágue – Sunless

Para o cuidado intenso e diário dos fios, fonte de poder magnetismo do signo de Escorpião, a Sunless traz o Fluído Capilar Sem Enxágue, que promove brilho, maciez, a qualquer momento do dia.

Sagitário

Impala Gel Plus – Otimista – Impala

Para a sagitariana prática e sem muito tempo a perder, a Impala acaba de lançar sua coleção em Gel, que além de durabilidade, traz mais brilho e acabamento para as unhas. A paleta traz 20 cores para todos os gostos.

Capricórnio

Sabonete Líquido Esfoliantes Rosa Mosqueta – Hidraderm

Para as capricornianas que adoram praticidade e cuidado extra com a pele, a Hidraderm traz sabonetes líquidos esfoliantes nos aromas Rosa Mosqueta e Ameixa que chegam para perfumar, limpar e hidratar a pele.

Aquário

Paleta Minha Flor de Açucena – Coleção Bem Querer – Dalla

Para as aquarianas que são antenadas e ligadas nas questões coletivas, a Dalla apresenta a linha Bem Querer, que se destaca por ser a primeira coleção de maquiagem sustentável e livre de plástico do Brasil. “Minha Flor de Açucena” possui textura suave e 10 tons multifuncionais.

Peixes

Gold Reflections 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition – Kiko Milano

Para as piscianas apaixonadas que apostam em produtos discretos, mas sem perder o brilho, a Kiko Milano lança mais duas novas cores do seu best seller. Além de deixar a boca ainda mais brilhante, o gloss tem óleo de maracujá que hidrata os lábios.

