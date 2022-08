Horóscopo semanal: previsões de 15/08 a 21/08

Áries

A Lua em seu signo essa semana traz energia suficiente para você rever suas prioridades e seguir lindamente com o que vale a pena pra você! Não tenha medo de arriscar o que for necessário para obter mais dessa vida. Afinal, se tem uma coisa que você sabe muito bem é agir com coragem!

Touro

Para os próximos dias, as boas vibes com o setor mais positivo do seu mapa chegam para trazer oportunidades de crescimento e realização. Contudo, não se desespere com possíveis mudanças de planos ou trajetos: tudo chega para melhorar sua visão de mundo. Permita-se!

Gêmeos

Dias excelentes para trabalhar sua exposição e comunicação! É hora de contar ao mundo o que sabe, com a maestria e sagacidade de sempre. Projetos que precisem deste seu lado estão protegidos pelos astros essa semana. Faça e aconteça, porque bons frutos chegam para você!

Câncer

Mesmo com a Lua brilhando seu ponto mais sensível do seu mapa, você tem chances de sobra para demandar o que for necessário e abrir espaço para o novo. Relacionamentos, assim como seus interesses profissionais, ganham doses e mais doses de concretização. Portanto, não se perca em detalhes de passado para não perder as boas novas do presente.

Leão

Vênus continua brilhando em seu signo e traz para perto boas chances de você usufruir ainda mais desse poder todo. Contudo, não esqueça suas responsabilidades e tampouco sua disciplina nos interesses em comum, principalmente com os relacionamentos e parceiros de trabalho. Time que ganha é time que joga junto – e há espaço para todo mundo!

Virgem

Esta semana, uma bela energia de realização toma conta dos seus interesses. Seu ânimo, apesar da baixa energia do inferno astral, poderá te trazer frutos benéficos com planos e projetos que chegam para agregar. Os bons ventos também se estendem para viagens e estudos que complementem seu conhecimento.

Libra

Lua e Saturno trazem boas energias nesta semana e oferecem a você boas novas nos relacionamentos e interesses profissionais – principalmente, se descer desse muro e resolver agir como manda o figurino. Não é um bom momento para se perder ou se esconder do que cabe a você. Esses dias vão te trazer mais certeza do que você quer, pode apostar!

Escorpião

Lua em Touro essa semana traz a você algumas pequenas mudanças no que diz respeito aos seus valores e a tudo que você se projeta ao mundo para fazer. Não tenha receio de negar ou aceitar alguma proposta por medo ou insegurança. Confie no seu taco e segue em frente! No amor, é hora de tratar esse setor com mais firmeza e com olho no futuro.

Sagitário

Seus relacionamentos e parcerias profissionais passam por energias oscilantes, mas isso não significa que você vai ficar no zero a zero. Aproveite o lado emocional e racional desta semana para cuidar bem da comunicação e da forma que você vem projetando seus propósitos no mundo. E se der tempo, aproveite a vibe para cuidar melhor do coração.

Capricórnio

Mesmo após uma semana de muita movimentação energética, você continua focado no que realmente importa – e nos próximos dias, você terá cada vez mais certeza destas escolhas. Contudo, não se feche tanto para tudo que vier de novo: é a resposta que o universo vem te dar após você pedir tanto por um sinal.

Aquário

A Lua Cheia que passou por aí na última semana vai continuar trazendo respostas e mexendo com sua energia. Não estranhe encerramentos e rompimentos ainda para os próximos dias – isso tudo vai de encontro com o que Saturno vem trabalhando ao seu favor, para que você reconheça e viva a sua melhor versão.

Peixes

Lua e Júpiter fazem bons acordos em seu setor financeiro e os próximos dias podem trazer boas oportunidades de crescimento e expansão, o que te dá aquele impulso necessário para você crescer. Determinação é a palavra-chave desta semana, acompanhada de atitude: não se perca em pormenores, vai lá e faz!

Pílulas diárias

15/08: O medo que você sente está a uma distância da sua escolha em realizar. O que está esperando?

16/08: Não espere por momentos desafiadores para realizar as suas mudanças. Faça por você!

17/08: Lua em Touro nos convida a agir em prol do que é valioso para nós. O que você faria e que tornaria feliz o seu dia hoje?

18/08: As responsabilidades que nos cercam não podem ser confundidas com pesos, mas sim com aprendizados. Troque o peso pela lição e você terá evoluído um pouco mais.

19/08: Nenhum padrão de dor precisa ser repetido se tivermos a consciência e presença de que nós mesmas que trilhamos nosso caminho todos os dias!