Horóscopo semanal: as previsões de 30/05 a 05/06

Áries

Semana excelente para colher alguns frutos plantados nos últimos tempos, com a volta do movimento direto de Mercúrio e a chegada de Vênus em seu setor de finanças e realizações materiais. O trabalho vai exigir um pouco além, mas você verá que será por uma boa causa. A comunicação volta a fluir e o lado pessoal também vai exigir atenção. Romances com sinal verde para acontecer.

Touro

Taurinos respiram aliviados essa semana, com a volta do movimento direto de Mercúrio, além da chegada de Vênus – tudo em seu signo. Assuntos do coração ganham mais facilidade de resolução, assim como a convivência e a maneira de agir e reagir. Para quem está em busca de um amor, novidades bem positivas chegam através de amigos, conhecidos e até no trabalho. Atente-se aos sinais!

Gêmeos

Com o retorno do seu planeta regente, Mercúrio, ao movimento mais fluído das coisas, você sente na linha de frente essa energia toda. Assuntos de trabalho que estejam ligados a comunicação ganham novos e bons capítulos, assim como projetos e trabalhos em parceria. Bom momento também para arrancar de vez aquele projeto da gaveta, fazer e acontecer. Não dê tanta energia em momentos de introspecção que podem, sim, acontecer, sobretudo se o assunto for relacionamentos. Aceite o que o universo tem te mostrado.

Câncer

Semanas com altos e baixos com energias oscilantes. Tudo bem se resguardar e tirar momentos para você, faz parte do processo recalcular a rota quando necessário. Mercúrio e Vênus trazem perspectivas e novos ares para os planos futuros e tudo que estiver alinhando com seus verdadeiros desejos e propósitos. Tempo ao tempo.

Leão

Primeira semana de Junho traz movimentação e uma vibe positiva em sua carreira. O que estava empacado e demorado tende a ganhar movimento essa semana, deixando você com um novo pique para pensar em seus próximos passos. Não tenha medo de arriscar e nem de propor ideias: ouça sua intuição.

Virgem

Mercúrio, seu planeta regente, volta ao movimento direto e retorna com as facilidades para sua rotina. Aquilo que estava demorando acontecer, chegar ou resolver finalmente consegue atingir seu objetivo. Contatos com pessoas de fora, assim como boas oportunidades de crescimento e expansão podem animar sua semana.

Libra

Momento pede atenção com seus planos futuros. Isso porque, tanto Vênus, quanto Mercúrio resolvem colocar algumas coisas para andar e acontecer, o que é bastante próximo para você. Contudo, para essas energias acontecerem, será necessário ressignificar o seu passado. Largue a ideia de quem você era, e seja, finalmente, o que veio para ser.

Escorpião

Semana movimentada para as relações profissionais e pessoais. Comunicação boa para projetos e acertar detalhes de trabalhos em conjuntos. No amor, o clima fica próspero e você certamente vai querer aproveitar muito mais do que nas últimas semanas. Para quem está em busca de um par, novas oportunidades surgem para você já começar a planejar o Dia dos Namorados…

Sagitário

Seu trabalho ganha novos ares, com demandas e projetos que fazem com que você coloque todo seu lado criativo e expansivo. Não tenha medo de se colocar onde precisa (você será essencial em tudo que fizer, não esqueça). Mercúrio e Vênus trazem movimento e correria para essa semana, convém lembrar de curtir um pouco a vida e dar espaço para a leveza e novidades.

Capricórnio

Seu paraíso astral finalmente ganha novas energias e traz para você possibilidades de maior envolvimento com projetos, pessoas e ideias que estejam realmente alinhados com você e o que você deseja. Não desperdice nenhum movimento e nenhuma possibilidade, o Universo vem te trazendo algumas chances para que você se recoloque na sua rota quantas vezes forem necessárias.

Aquário

Essa semana, assuntos ligados à sua carreira e aos projetos futuros ganham movimento e envolvimento. Não procrastine ideias, tudo pode ser bastante favorável para você chegar onde você deseja. Com Mercúrio e Vênus próximos, o universo pede também que você coloque seus medos passados nos seus devidos lugares – nada do que foi precisa ser novamente. Para atingir o que mais sonha, é necessário se despir de roupas que não te servem mais.

Peixes

Você tem se colocado 100% no que deseja fazer? Vênus chega em sua casa de projetos, comunicação e conhecimento trazendo novas percepções de futuro. Para realizar o que você quer realizar, será necessário confiar em você mesma e na sua jornada. Se coloque de coração essa semana em tudo que fizer e veja o milagre acontecer.

Pílulas diárias

30/05: Lua Nova em Gêmeos traz a renovação e a mudança que precisamos para nossas ideias e concretizações. Use a comunicação ao seu favor e não esqueça de seguir suas melhores ideias – elas te levarão ao lugar certo

31/05: Quantas vezes mais você terá medo de arriscar? Lembre-se que quem planeja uma vida perfeita perde algumas das melhores coisas que, talvez, não estivessem nos planos!

01/06: Bem-vindo, Junho! Não esqueça de soprar a canela para abrir energias para um mês maravilhoso!

02/06: Vênus em Touro traz a sabedoria de alinhar o afeto com a realização. Onde quer que queira estar, esteja por inteira.

03/06: Mercúrio deixa o movimento retrógrado e traz de volta facilidades e a boa comunicação. Contudo, não esqueça de se colocar de maneira presente para aproveitar tudo que esse período ensinou.

04/06: Muitas chances são desperdiçadas pelo simples medo de encará-las. Neste dia regido por Saturno, lembre-se de estar alinhado com seu verdadeiro propósito, seja ele qual for.

05/06: O Sol pede para avisar que as melhores coisas acontecem em horas de descuido. Que tal se “descuidar” hoje?

