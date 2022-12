Horóscopo semanal: previsões para o seu signo até 25/12

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

A segunda-feira (19), começa com intensidade de sentimentos – pedindo que você não tenha medo de sentir. Veja a previsão completa do horóscopo abaixo:

Áries: A semana começa com intensidade nos sentimentos. Você pode até sentir um pouco mais confusa, estranha, emocional demais, mas não se apegue nestas energias – procure transmutar tudo que não deseja sentir mais. A reta final do ano pede um pouco mais de ordem interna, por mais difícil que isso pareça.

Touro: Razão e emoção ganhando força neste início de semana. Permita-se sentir, não tente analisar tudo o que sente para não acabar perdendo as possibilidades. O trabalho requer um pouco mais de determinação para mediar conflitos. Use e abuse do seu bom senso e de mais paciência.

Gêmeos: Júpiter chega em seu setor de exposição e poder mental e as coisas ganham mais sentido a partir de agora. Você poderá contar com certa sorte ao se colocar em situações que te fazem crescer (e aparecer). Não tenha medo de ser quem é. Contudo, não se esqueça também de colocar certos sentimentos em ordem para não se decepcionar depois.

Câncer: A lua começa a semana em seu trajeto pelo setor mais positivo do seu Mapa e traz boas novas sobre romances. É possível que um amor desperte essa semana, o que tem tudo para trazer uma grande fase em sua vida. Não tenha medo de se permitir e nem tente boicotar esse sentimento. Júpiter coroa essa energia com sorte e prosperidade.

Leão: Sol, seu regente natural, transita por sua casa de transformações e grandes coisas podem acontecer essa semana se você estiver disposta a deixar ir. Não tenha medo de perder o que já foi, abra-se para as novas possibilidades. Pé no chão e coração firme são armas para essa semana.

Virgem: O Sol começa sua trajetória pelo ponto mais positivo do seu Mapa e traz a você novas chances de criar a vida que deseja agora em diante. Escolha bem suas decisões, tenha atitudes corajosas e coloque a responsabilidade de seus desejos na frente de qualquer outra questão. É cuidando de você que as coisas se abrem ainda mais.

Continua após a publicidade

Libra: Júpiter entra em seu setor de relacionamentos e tudo pode mudar para melhor da noite para o dia. Este posicionamento traz expansão, crescimento e oportunidade para você cuidar melhor da sociabilidade, executando o que precisa ser feito para que você aproveite mais a jornada do compartilhar. Romances e ótimas parcerias profissionais à vista.

Escorpião: A lua começa a semana em seu signo, trazendo à tona questões internas difíceis e, ao mesmo tempo, importantes para serem tratadas. Esta semana, a consciência do que deseja em termos de vida pessoal e profissional fica mais escancarada e você precisará de um pouco mais de resiliência emocional para colocar os pingos nos “is”.

Sagitário: O Astro-Rei se despede do seu signo neste 2022, mas trazendo o que há de melhor para sua evolução. Esta semana, o Sol reverbera seu caminho financeiro e será necessário muita disciplina e estado de presença para colocar a ordem e tratar deste assunto com mais responsabilidade. Cuidado com o excesso de energia nas suas relações.

Capricórnio: Esta semana, o Sol abre espaço para o novo chegar. Mas, para isso, é mais que necessário que você cumpra sua jornada de encerramento e limpeza. Tire do pensamento e das questões mais práticas a ideia de que tudo precisa estar dentro do seu plano e ordem. Nem tudo tem explicação e contar com o invisível, muitas vezes, pode ser a melhor saída.

Aquário: Reta final do ano e muitas questões chegam para você neste momento pedindo calma na mente. Não adianta tentar resolver arestas emocionais com força e pouco sentimento de compaixão. Tenha empatia pelo que sente e não pressione para caber o que não for seu.

Peixes: Quanto mais você puder exercer seu lado prático, mais as coisas acontecem dentro do que for melhor para você. É chegado o momento de ouvir sua intuição de uma vez por todas, assim como abrir espaço para a boa sorte reverberar ao seu favor. Faça as mudanças que precisa fazer sem medo de perder pessoas.