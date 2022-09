Horóscopo semanal: as previsões de 26/09 a 02/10

Áries: Esta semana, o Sol continua raiando em seu setor de relacionamentos e parcerias, o que pode indicar novidades e uma energia fluída na vida pessoal e profissional. Contudo, cuidado com exageros ao se expressar e ao impor suas vontades. A comunicação para tudo que você deseja precisa permanecer clara.

Touro: No início da semana, as energias estão a toda em seu paraíso astral, o que estimula você a ir atrás do que deseja, mesmo os projetos que pensou ter um fim – pode ser que ainda exista vida neles. Não tenha medo de expor o que deseja, incluindo sentimentos. A vida é pra ser vivida e isso inclui alguns riscos de vez em quando.

Gêmeos: Mercúrio deixa de ficar retrógrado no dia 02/10, mas, até lá, pode se deparar com algumas questões da vida familiar para resolver de vez. Não deixe de lado, apenas assuma as responsabilidades que lhe cabem. No trabalho, é momento de preparar suas ideias para alçar novos voos.

Câncer: A comunicação esta semana pede licença para resolver várias das tretas que aparecerem nos últimos tempos, em especial nos relacionamentos e parcerias. Pode voltar as boas com alguém que se distanciou, bem como ter novas oportunidades de resolver situações que ficaram pendentes. Assuma sua maturidade em qualquer circunstância.

Leão: Mercúrio deixa o modo retrógrado esta semana, e as fluências em recebimentos, pagamentos e na vida financeira no geral voltam ao seu curso natural. É momento de reavaliar alguns caminhos profissionais também. Não tenha receio da mudança, ela pode chegar para o seu bem.

Virgem: Esta semana, Mercúrio dá uma paz nos imprevistos e volta a caminhar diretamente em seu signo. Isso mostra que as pendências e dificuldades vão ficando gradativamente pra trás. Por outro lado, os astros apontam que você deve aproveitar o momento para reunir forças em prol da sua realização. Ficar muito tempo só planejando não te tirará do lugar.

Libra: Após uma energia de Lua Nova, o Sol continua brilhando por aí, libriana e essa semana, recebe as bênçãos de Vênus também. Com essa vibe boa, você tem a oportunidade de rever algumas situações e tomar as melhores decisões para sua vida a partir de agora. Decidir não é com você? É melhor que faça para que o Universo não tome sua frente e faça em seu lugar.

Escorpião: Este é o período do ano que você sente uma baixa de energia e ela vai se estender até as próximas semanas. Com isso, os astros pedem que você tenha mais foco e disciplina em tudo que deseja transmutar – de trabalho a relacionamento. Esse é mais um dos períodos que o Universo traz de oportunidades para que você encerre e recomece.

Sagitário: Júpiter, seu regente, traz essa semana uma energia mais furiosa e causa um estresse com alguns planetas – e você acaba sentindo essa vibe. Tudo que precisar fazer, pense e repense antes para que suas atitudes não cheguem antes. É hora de cuidar da energia e se proteger ao máximo do que não é seu.

Capricórnio: Mercúrio deixa o modo retrógrado em sua área de expansão e consciência e você pode respirar aliviada: não será um peso ter que planejar, executar e trilhar os novos caminhos. Contudo, o bom momento para resolver o que não quer mais continua – e sem essa de não ter tempo, ok? Quando você prioriza sua vida, o Universo te abençoa com o que você precisa para tornar seu caminho melhor.

Aquário: Vênus encontra o Sol em seu setor de expansão e conhecimento e traz a você grandes oportunidades com parcerias e novos estudos. Você estará mais focada em conseguir o que deseja através de novos conhecimentos – contudo, a dúvida de seguir alguns caminhos ainda pode permanecer. Lembre-se que ações iguais te levam a resultados iguais. Portanto, não tenha medo de agir, mais uma vez, com ousadia.

Peixes: Bons ventos para assuntos que estejam ligados a documentos, vida cotidiana, trabalho e relacionamento. O céu dá uma folga e traz fluidez e mais paciência ao lidar com as pessoas. Pode receber a notícia de que algo que estava esperando finalmente ganhou um resultado positivo – isso prova que, mesmo que muitas vezes você não acredita, o Universo ouve seus pedidos.

Pílulas astrais

26/09: Lua Nova traz a oportunidade de recomeçar. Não tenha medo de encerrar ciclos.

27/09: Mercúrio e Plutão se unem e trazem um dia de maior intimidade com seus planos. Porém, não esqueça de realizá-los.

28/09: Lua em Escorpião traz intensidade e profundidade. Os sentimentos estão aí para entendermos qual nosso papel em definir a nossa vida.

29/09: Vênus entra em Libra e, ao encontrar a energia do Sol, nos promove uma vibe equilibrada e de amor intenso. Aproveite esta energia.

30/09: Lua em Sagitário traz o otimismo e a percepção de que é possível sermos felizes com as nossas escolhas.

01/10: Bem-vindo, outubro! O novo ciclo reacende transformações e novidades para quem deseja enfrentar a vida de frente!

02/10: Mercúrio volta ao seu movimento normal e deixa de ficar retrógrado em Virgem. Podemos sentir um ar de mais novidade e empenho para que a vida volte ao normal.