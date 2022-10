Horóscopo semanal: as previsões de 17 a 23 de outubro

Atualizado em 16 out 2022, 21h36 - Publicado em 16 out 2022, 21h35

Áries: A semana começa com a energia emocional da Lua no seu setor familiar, pedindo mais atenção com pendências desta área. No meio da semana, suas parcerias de trabalho e relacionamentos ganham energias de poder. Cuidado com o autoritarismo nas relações.

Touro: A semana começa com boas novas no setor do trabalho, os próximos dias trazem mais movimento e andamento em projetos. E os bons resultados também chegam no setor financeiro. Algumas questões que você considera encerradas podem voltar trazendo novas perspectivas.

Gêmeos: Os próximos dias trazem maior direcionamento nas questões práticas da sua vida. Trabalho pede por mais envolvimento, assim como seus objetivos – e hora de se colocar de forma mais presente e madura nas suas escolhas. Assuntos do coração em movimento, atente-se aos sinais.

Câncer: A semana começa com a energia da Lua em seu signo, trazendo uma vibe mais intensa e emocional. Não postergue decisões e transformações em nenhum setor da vida esta semana. Setor familiar na linha de frente das suas atenções esta semana.

Leão: As energias desta semana trazem renovação na sua comunicação, na maneira de se expressar – e que remete logo em seus projetos de trabalho. Dias de maior exposição, cuide da sua energia para direcionar o que for necessário. Conversas e boas sintonias marcam a presença de alguém especial.

Virgem: Os próximos dias trazem movimento no trabalho. Tudo que vier, acolha e aceite em prol da sua transformação e evolução. Novas perspectivas, mudanças de trabalho, inclusive na área financeira, marcam uma importante semana na sua prosperidade.

Libra: Sol, que continua em seu signo, traça um aspecto desafiador com Plutão, em Capricórnio, trazendo certo direcionamento para sua vida. O momento é de amadurecimento, mesmo que incomode e te desafie. Relações pessoais e de trabalho pedem novas atitudes. Prepare-se para o novo.

Escorpião: Última semana de energias em transformação. Momentos importantes marcam os próximos dias. Faça o que precisar para colocar fim e encerrar ciclos que não agregam mais. No final da semana, o Sol chega por aí e traz novas perspectivas para seu próximo ano.

Sagitário: Marte continua em seu setor de relacionamentos pessoais e profissionais e traz pra você a coragem necessária para dar andamento e soluções nestas áreas. Coloque sua energia de forma direcionada em tudo que precisar e desejar, é hora de tirar da mente e do coração e partir para a realização.

Capricórnio: Esta semana, traz certas provações no campo profissional. O universo está te mostrando há tempos os caminhos que precisa seguir, e agora é a hora de criar as estradas para isso se realizar. Todos os desafios que chegam são para elevar você a novos patamares. Não tenha receio de crescer.

Aquário: A semana que chega traz união entre Mercúrio e Saturno e ambos oferecem energia de sobra para a vida social. Novas parcerias de trabalho trazem vigor e renovação aos seus planos e mais direcionamento para colocar tudo em prática. No setor amoroso, um ar de envolvimento e compatibilidade traz novidades boas com pessoas da mesma energia.

Peixes: A semana começa com energias intensas, deixe fluir tudo que está transbordando. O trabalho vai exigir um pouco mais de você nos próximos dias e vai exigir mais do seu jogo de cintura com as pessoas. Seus planos de futuro ganham novos capítulos esta semana, atente-se para colocar em prática o que realmente quer disso tudo, inclusive no campo sentimental.