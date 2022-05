Horóscopo semanal: as previsões de 09/05 a 15/05

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Áries: Júpiter, o planeta da boa sorte e das oportunidades, chega em seu signo essa semana promovendo algumas boas mudanças em seu modo de ver a vida. Uma onda de otimismo te invade, apesar de ter que lidar ainda com algumas questões mais desafiadoras, mas que não te impedem de traçar a rota em busca da sua felicidade. Cuidado apenas com exageros e impulsos ansiosos que podem ocorrer ao lidar com certas situações.

Touro: Mercúrio entra em seu modo retrógrado essa semana, trazendo algumas imprevisibilidades no seu setor financeiro. Cuidado com exageros nos gastos e falta de controle na organização – seu planejamento será mais que necessário neste período. Tenha jogo de cintura ao lidar com situações no trabalho que chegam sem avisar.

Gêmeos: seu planeta regente, Mercúrio, nem bem chegou ao seu signo e já apresenta o movimento retrógrado. Esta semana, com esta energia em alta, pode trazer certo pé no freio de alguns projetos e imprevistos que acontecem para que você reveja os rumos de todos os setores da sua vida. Tenha paciência para lidar com a sua comunicação.

Câncer: o planeta da boa sorte chega no seu setor da carreira trazendo oportunidades importantes de reconhecimento. É hora de se abrir para outros caminhos e considerar novas possibilidades para crescimento em sua carreira. Por outro lado, Mercúrio fica retrógrado em um setor mais intenso, o que pode trazer alguns sentimentos ainda não finalizados – é chegado o momento de encerrar o que não acrescenta mais.

Leão: Júpiter chega em seu setor de expansão e traz boas possibilidades de crescimento. Cursos, aperfeiçoamentos e contatos com pessoas de fora podem te ajudar a traçar novos planos para você essa semana. Contudo, alguns projetos e atrasos financeiros podem acontecer – não leve nada para a energia do desespero, espere o momento certo par agir.

Virgem: seu planeta regente, Mercúrio, fica retrógrado e traz certa lentidão na tomada de decisões nos próximos dias. Cuidado com atrasos e imprevisibilidades que podem acontecer na carreira e nas finanças – procure extravasar essa energia com momentos de parada mental e de lazer para voltar ao seu eixo.

Libra: Júpiter chega ao seu setor de relacionamentos trazendo novidades boas para suas relações. Um relacionamento pode começar a qualquer momento, assim como uma nova oportunidade de recomeço – se as pessoas envolvidas estiverem nesta mesma energia. Contudo, Mercúrio traz de volta situações de passado e que não foram encerradas. Escolha dar novos direcionamentos.

Escorpião: Mercúrio fica retrogrado essa semana e traz alguns imprevistos em sua rotina e seu trabalho. Mantenha a serenidade na resolução, sem focar tanto nos desafios. Júpiter também se movimenta e pode trazer transformações positivas nos romances. Tire um tempo essa semana para cuidar de você.

Sagitário: o planeta da boa sorte chega ao seu paraíso astral trazendo energia e coragem para seguir o que deseja essa semana. Promova a mudança que desejar, focando nos seus objetivos e nas boas intenções. Mercúrio, por sua vez, traz atenção redobrada com a sua comunicação com pessoas queridas. Cuidado para não usar a sua sinceridade mais do que o necessário. Evite “DRs” sem sentido.

Capricórnio: semana agitada com Mercúrio retrógrado trazendo certos imprevistos e atrasos, especialmente no trabalho e em sua rotina. Sua paciência e seu lado líder serão necessários para que os desafios não aconteçam de uma vez. Para esta semana, é bom ficar de olho na saúde também, já que a exaustão mental anda bastante presente por aí. Tire momentos para relaxar.

Aquário: Mercúrio entra essa semana retrógrado em seu paraíso astral, trazendo questões não tão bem resolvidas para ganhar novos olhares e caminhos, sobretudo com seu lado criativo e seu poder pessoal. Não espere os desafios chegarem para isso, vá trabalhando em você essa energia. Por outro lado, Júpiter em seu setor de futuro traz boas novas com oportunidades e visibilidade. Aproveite a boa onda para se colocar em novos projetos.

Peixes: o planeta da comunicação, Mercúrio, traz uma pausa em projetos e situações de trabalho que precisavam de agilidade – não é hora de discutir sobre isso, aceite que não consegue controlar tudo e todos. Contudo, existem boas novas no setor financeiro: promoção, bônus, aumento de salário ou até mesmo uma grana extra podem chegar a qualquer momento. Aproveite a boa sorte para se planejar melhor para os próximos meses.