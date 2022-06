Horóscopo semanal: as previsões entre 20/6 e 26/6

Áries: Semana de muita vibe boa para você, ariana! Com movimentos que enaltecem bastante Marte e Júpiter em seu signo, além de Vênus, que dá as caras no seu setor de estudos, conhecimentos e comunicação. Pode esperar um empurrão do universo com facilidades no trabalho, com aprovação de projetos, por exemplo e com o amor, a sintonia pega firme com alguém com objetivos parecidos.

Touro: Esta semana, Vênus chega em seu setor de assuntos financeiros e algumas coisas tendem a ganhar movimento, como compras, vendas e acordos que podem ser feitos com sucesso. Além disso, no trabalho, chances de visibilidades podem ser a porta de entrada para o sucesso a médio prazo. Dê um chega pra lá no desânimo que vem te assolando nos últimos dias – as coisas melhoram quando você foca energia boa.

Gêmeos: Semaninha recheada de coisa boa e movimento, do jeito que você gosta! Vênus começa a fazer companhia para Mercúrio, em seu signo e traz oportunidades e reconhecimento. Se tiver esperando o momento certo de colocar algo em prática, os cosmos dizem que o momento chegou. Além disso, finanças começam a colher frutos e sua autoestima melhora muito. Aproveite!

Câncer: O Sol dá as caras em seu signo no dia 21 e traz a renovação que tanto precisa e deseja. É hora de fazer aquela limpeza nos armários, separar para doação coisas que não te servem mais e fazer a renovação completa de vida e de sentimentos. Vênus te ajuda com isso estando em seu campo do inconsciente. Prepare para insights e intuições poderosas esta semana.

Leão: Apesar da semana ser de lua minguante, ela promete algumas boas andanças em seu setor profissional, com a volta de ideias e projetos que até então poderiam estar esquecidos – e que podem fazer uma boa diferença agora. No campo amoroso, uma boa conversa pode deixar para trás o que é pequeno para focar no que é mais importante.

Virgem: Vênus chega em seu setor de carreira e traz boas novas por lá. Pode sonhar grande e alto, não há limites para quem faz as coisas com coração. Contudo, programe-se esta semana também para descansar, principalmente a mente. A lua minguante esta semana pode trazer à tona alguns incômodos de passado – por isso, deixe vir o que precisar para ser resolvido aqui e agora.

Libra: Seu regente, Vênus, entra no setor positivo de contatos e experiências e pode trazer ideias, insights e facilidades para quem planeja expandir seu conhecimento e sua visão de mundo. Esteja ciente, apenas, de escolher bem que segue essa caminhada com você – sem medo de ser feliz. No amor, oportunidades de crescimento junto ao par podem fazer vocês irem longe!

Escorpião: A lua minguante em seu setor de parcerias e relacionamentos traz à tona alguns incômodos esta semana, com oportunidades do universo em resolver o que for necessário para você abrir os braços para o que é novo em sua vida. Não desperdice mais seu tempo com situações e mágoas do passado, traga para a realidade tudo aquilo que deseja mudar – e assim, feito está!

Sagitário: Vênus chega em seu setor de relacionamentos e traz boas novas para você, com a chegada de alguém especial e até mesmo, com a volta desta ideia em sua vida agora. Contudo, não se esqueça de mudar um pouco sua percepção sobre ter alguém – é importante que internalize em você primeiro antes de abrir espaço para o outro chegar agora.

Capricórnio: Mesmo que a semana possa ser um pouco mais lenta, com a fase minguante, é importante que você analise o que de fato precisa de mais atenção agora. Deixe um pouco os prazos e as urgências e lembre que sua vida também precisa de foco. O sol chega em seu setor de relacionamentos e algumas boas energias começam a brilhar por aí. Não afaste, apenas viva-as.

Aquário: Vênus chega em seu setor de sorte e traz aspectos interessantes, principalmente com seu autocuidado. É momento agora de pensar um pouco mais em você e ter as suas responsabilidades consigo mesmo muito bem-feitas e resolvidas. Saturno continua promovendo mudanças – não tenha pressa em querer resolver tudo de uma vez.

Peixes: O Sol chega no seu setor de autoestima e traz de volta algumas pendências que você vem deixando para depois, sobretudo com você. É momento de recuperar o que é seu, sem medo de ser feliz. Semana de novas percepções e de sonhos sendo restaurados. Fique atenta com os sinais que o universo vem te mandando.