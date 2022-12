Horóscopo semanal: as previsões para o seu signo entre 12 e 18/12

O que os astros reservam para o seu signo no período de 12 a 18/12? Descubra abaixo, no horóscopo semanal.

Áries: Semana de mais autocontrole com as emoções e mais foco no que precisa realizar nestas últimas semanas de 2022. Cuidado apenas com o excesso de autocobrança… muitas das coisas que você tem tomado para você poderiam ser melhor administradas se não tentasse controlar tudo. Confie um pouco mais no acaso.

Touro: O meio da semana te traz mais foco e disciplina em tudo que vem planejando, só cuidado com o excesso de exigência, de si e dos outros. Não entre em dúvidas a respeito de suas últimas escolhas, espere o tempo certo das coisas – tudo tem seu tempo de amadurecer.

Gêmeos: Momento de muita harmonia nas suas relações, com chances de um contato recente, parceria de trabalho ou até mesmo relacionamento ganhar doses extras de sorte e não ser apenas passageiro. Você vem pedindo por mais estabilidade na vida corrida e o universo está te atendendo. Foque no que deseja para ter mais disso.

Câncer: A semana começa com boas iniciativas no trabalho, onde você consegue ver o resultado do que vem plantando e fazendo. Não é momento de se duvidar! Continue colocando os pés para o Universo colocar o resto. Lua Minguante do meio da semana pode te trazer certa nostalgia – sinta, mas não permaneça nessa energia.

Leão: A semana começa com a energia lunar em seu signo te convidando a confiar um pouco mais em você e em tudo que vem realizando. Pare de sabotar seus conhecimentos e sua jornada, mesmo que a dúvida permaneça, lembre-se de que é possível mudar qualquer cenário quando você desejar. Aproveite mais o processo.

Virgem: A Lua entra em seu signo essa semana e traz algumas dúvidas sobre sua área financeira. Não é momento de arriscar muito, pois há chance de se arrepender. existem certos momentos que recuar é mais inteligente que tentar. Cuide do seu lado emocional para não absorver coisas que não são suas.

Libra: A última lua minguante de 2022 começa seu caminhar pelo seu signo e traz algumas reflexões para esse coração ai. É momento de fazer uma retrospectiva e deixar para trás tudo o que vem postergando… se você não tomar as rédeas, a vida toma por você. Momento de grande transformação e regeneração está a caminho.

Escorpião: Essa semana, você até pode flertar um pouco com certa melancolia e emoção demais. Porém, nada que dure para sempre. Você estará mais disposta a criar seus movimentos e correr atrás do prejuízo emocional, principalmente se achar a ponta solta de coisas de lá atrás.

Sagitário: O sol continua reinando por aí e, essa semana, faz uma parceria daquelas com Saturno, trazendo um pouco mais de equilíbrio e seriedade para tudo que vem fazendo e construindo. Seu otimismo reverbera e você consegue enxergar além. É um ótimo momento para fazer seus planos e traçar os caminhos para a realização deles.

Capricórnio: Mercúrio e Vênus continuam bailando lindamente juntos por aí e trazem movimentos importantes neste fim de ano, daqueles que não dá para ignorar. Abra as portas do coração para enxergar as oportunidades e permita-se sentir as mudanças e caminhos novos que estão chegando.

Aquário: Saturno, que está em seu signo, dança no céu com o Sol em Sagitário no início desta semana trazendo oportunidades de crescimento e expansão. Mantenha a fé na vida, nos seus movimentos e na sua jornada. O ano ainda não acabou, aquariana…

Peixes: Com a lua minguante desta semana, você poderá sentir certa melancolia, principalmente com questões que você não vêm controlando bem de forma emocional. Não entre nessa vibe, mantenha os pés firmes, mesmo que a imaginação esteja solta. A fé que você deposita nos outros deve ser menor do que você deposita em si mesma, não esqueça.