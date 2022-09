Horóscopo semanal: as previsões entre 11/09 e 17/09

Áries: A semana começa com a Lua Cheia em seu signo trazendo toda a força e vitalidade para você atingir seus objetivos. Apesar de Mercúrio ficar retrógrado em seu setor de parcerias e relacionamentos, o momento traz oportunidades e vitalidade para você colocar em prática o que deseja essa semana.

Touro: A semana pede um pouco mais de equilíbrio nas suas decisões, principalmente as que você vem evitando nos últimos tempos. O que de pior aconteceria se você ouvisse seu coração, taurina? Não foque no medo e sim no caminho positivo que pode dar certo caso você faça o que sua alma pede.

Gêmeos: Apesar do seu regente, Mercúrio, estar retrógrado em seu setor de conhecimento e expansão, seus projetos continuam ganhando forma. Não se deixe levar pelo pessimismo e pela auto sabotagem, geminiana. O momento pede resiliência e força de vontade em tirar da mente o que você pode realizar.

Câncer: A semana pede um pouco de foco e ação em tudo que deseja criar e se expandir, canceriana. Não tenha dúvidas das suas escolhas e muito menos de você. Muitas vezes, sua ilusão te prende a uma realidade que não existe. Cuidado em deixar de fazer o que precisa e sabe que pode dar certo por medo e insegurança.

Leão: Transformações à vista, leonina! Os planetas estão se movimentando para que você consiga enxergar seu potencial de vez e partir para o sucesso financeiro. Finalmente, algumas glórias poderão ser recebidas esta semana. Contudo, não deixe a peteca cair em seu ambiente de trabalho ou se estiver ligada a um projeto importante. Faça o que sabe fazer sem receio do que vem depois.

Virgem: Astros agitados promovem um vai e vem de energias por aí. Isso porque Sol e Vênus estão se movimentando e remexendo em coisas muito profundas. Não tenha medo de encará-las, é sua oportunidade de renovar suas energias. Mercúrio retrógrado pede atenção com gastos e investimentos arriscados.

Libra: Seu signo costuma ser o mais de boa do zodíaco, mas para quem recebe Mercúrio retrógrado, não tem como manter essa energia lá nas alturas. Para essa semana, o conselho é focar na saúde física e mental. Mantenha o pé no freio para decisões e novos projetos. Cuide da alimentação e da ansiedade. Tudo que é seu encontrará uma forma de chegar até você.

Escorpião: Semaninha com um pouco mais de introspecção, mas nada que uma boa dose de otimismo não consiga melhorar. Os dias pedem mais foco e planejamento em tudo que deseja construir, principalmente no setor financeiro. Não é momento de grandes riscos, mas sim, de agir com prudência em torno daquilo que pode gerar frutos ali adiante.

Sagitário: Para essa semana, revise bem os contratos de trabalho e, se puder esperar mais um pouco para lançar algo novo, espere. Isso porque Mercúrio pede revisão e freio justamente para que possamos entender melhor os processos e nos colocar de forma melhor e intensa naquilo que precisamos fazer. Amizades em destaque essa semana.

Capricórnio: Mais para o fim da semana, Netuno e Plutão conversam no céu e te dão a permissão de realizar o que vem há um tempo querendo ou sonhando. A vibe está boa e você sente até uma ponta maior de otimismo em seus planos. Contudo, lembre-se de comemorar e celebrar com quem realmente está na mesma energia que você. Não se desgaste à toa.

Aquário: Semaninha um pouco corrida, mas que te pede paciência para realizar todos os compromissos que possui. No meio dessa agitação toda, não se esqueça de tirar um tempo pra você. Apesar de você sentir uma vibe diferente nos próximos dias, alguns desafios chegam para tornar real o que vem planejando e trabalhando. Dê uma chance ao Universo te mostrar o caminho.

Peixes: Para os próximos dias, libere a tentativa de controlar o incontrolável – e não tenha medo do resultado. Tudo acontece por um propósito. Com Sol e Netuno brigando por um espaço no céu, lembre-se de agradecer por quem batalha com você. Semana de intensidades, não tenha medo de sentir – é na leveza que você se encontra.