Horóscopo semanal: as previsões de 11/07 a 17/07

Áries: A Lua brilhando em sua casa de trabalho mostram boas chances para mudanças positivas em sua carreira. Pode ser uma boa chance de se mostrar um pouco mais neste ambiente em prol de conseguir bons resultados e reconhecimentos. Em casa com parentes e família, o clima é de harmonia e cumplicidade com os assuntos em comum.

Touro: Esta semana, a Lua Cheia traça uma tensão com Marte em seu signo fazendo você repensar algumas atitudes e escolhas. Não teime muito com esta energia: pode apensas fazer com que se sinta cansado e vencido. O melhor a se fazer agora é reconhecer o que precisa ser pensado e mudado – e fazer!

Gêmeos: Algumas oportunidades de expansão do seu trabalho e conhecimento podem acontecer essa semana sem nem que você espere! De surpresa é melhor, não é? Para isso, mantenha o foco em seu propósito e no que você vem construindo. Quanto mais disciplina você tiver em tudo que estiver fazendo, mais resultados o universo manda ao seu favor.

Câncer: A Lua habita seu setor de relacionamentos esta semana e traz boas novas para quem está desejando compromisso sério. Mercúrio, em seu signo, dá o empurrãozinho e a comunicação se torna leve e certeira. Contudo, a única coisa que pode barrar essa energia é a sua insistência em não ressignificar algumas pendências emocionais do que já foi… olhar pra frente faz mais sentido agora.

Leão: Lua Cheia chega esplendorosa em sua área de relacionamentos e, juntamente com Saturno, traz para você oportunidades de estabelecer uma sintonia melhor com esta área em sua vida. Chegou a hora de se olhar e olhar para o amor com olhos mais responsáveis. O amor está disponível para quem está disponível para ele.

Virgem: Os próximos dias são de bastante entendimento com seu lado profissional: algumas chances de crescimento estão disponíveis e os astros mandam avisar que se você não se perder em coisa pequena, tudo pode ser do jeito que deseja. A comunicação fica mais leve também e é um bom momento para resolver pendências que estava deixando para uma hora melhor: a hora melhor chegou!

Libra: A Lua Cheia brilha no setor mais positivo do seu Mapa e traz boas novas aos assuntos profissionais, contatos com pessoas e chances de mostrar seu trabalho e propósito. Cuidado apenas com pequenos desentendimentos de passado que insistem em se tornar presentes até que você os resolva de uma vez.

Escorpião: Sol e Mercúrio unidos trazem força suficiente para que você explore um pouco mais sua intuição. Assuntos que expandam sua consciência, assim como que melhorem seu olhar para seus planos e projetos podem fazer parte da sua vida essa semana. Não deixe de contar com seu lado mais sutil para escolher seus caminhos. O que você pode ter considerado encerrado volta a fazer parte da sua vida.

Sagitário: A Lua começa a semana em seu signo e traz momentos de otimismo com seus planos. Não descarte recalcular algumas rotas, se for necessário, para atingir seus resultados de forma mais rápida. No lado amoroso, evite brigas desnecessárias e disputas por controle da relação. Lembre-se de escolher sempre o diálogo.

Capricórnio: Marte, que está em seu paraíso astral, se encontra com a Lua, em seu signo, trazendo a coragem necessária para mudar algumas situações de rota em seu benefício. Determinação não vai faltar para atingir suas metas – por isso, dê um chega pra lá em qualquer procrastinação que possa aparecer. No campo amoroso, convém firmar seus pensamentos para saber o que deseja antes de se jogar na próxima conquista.

Aquário: A semana traz um senso maior de organização, sobretudo no que diz respeito ao seu lar e às suas estruturas. Jogue fora o que não agrega mais, faça uma boa limpeza para a casa receber novas e prósperas energias. Este movimento pode ajudar, inclusive, no seu lado profissional, te oferecendo a força e foco necessários para seguir em frente em seus projetos.

Peixes: Netuno retrógrado em seu signo continua a trabalhar incessantemente por aí. Cuidado com as histórias sobre você que você conta pra si mesma: lembre-se do que você deseja e do seu foco, nem tudo é como parece ser.

Pílulas diárias

11/07: Lua em Sagitário se estranha com Netuno, em Peixes e traz uma sensação de força para crer que é possível realizar seus sonhos. Não desanime, nem tudo é como parece ser.

12/07: A Lua chega em Capricórnio e traz fluência em assuntos ligados ao setor profissional. É uma boa chance de concretizar seus planos.

13/07: Vênus e Saturno se encontram no céu e trazem motivos suficientes para prosperarmos, sobretudo nos assuntos financeiros e amorosos. O que você desejar estabilizar, feito está!

14/07: A Lua Cheia dá seu sinal em Aquário e traz uma explosão de energias. Cuidado com o que pensa hoje, há muita chance de dar certo.

15/07: Lua e Urano não se encontram bem e trazem um dia de imprevistos e mudanças repentinas. Vá no fluxo e lembre-se que nada está no controle.

16/07: Sol e Mercúrio, em Câncer, se estranham no céu e fazem deste dia um lindo momento sutil, emocional e intuitivo. Bom dia para pisar no freio e curtir mais o que gosta de fazer.

17/07: Sol em Câncer e Lua em Peixes trazem um domingo cheio de amor para dar! Aproveite o dia com quem ama e abra-se para receber sentimentos bons também.