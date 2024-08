Horóscopo da semana: previsões entre 19 e 25 de agosto

A semana começa com uma Lua Cheia e verá interações acontecendo entre Sol e Urano, além de Vênus e Marte. No geral, vão ser dias para ficar atenta ao amor e aos relacionamentos – para o bem e para o mal.

O setor de comunicações vai brilhar em Gêmeos, e Câncer também vai se favorecer se souber expressar o que estiver sentido. Capricórnio e Leão podem se beneficiar com questões financeiras.

É hora de usar os astros a seu favor. Confira aqui!

Previsões para todos os signos

Áries: Nesta semana será necessário encarar algumas demandas e dinâmicas dentro de seus relacionamentos com mais atenção. Busque alinhar melhor as conversas, garantindo que todos estejam na mesma página em relação aos objetivos. Evite apressar processos ou se esquivar de suas responsabilidades.

Touro: Nesta semana, devido a tensão entre Sol e Urano em seu signo, imprevistos e mudanças inesperadas podem desafiar seus planos e expectativas, exigindo ajustes no que você havia projetado. Não tema na hora de fazer alterações; tudo acontece no momento certo para que você possa aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

Gêmeos: Questões relacionadas à exposição, comunicação e redes sociais podem abrir portas para novas fontes de renda e oportunidades de projetos. No entanto, é importante agir com moderação e garantir que seus compromissos a médio e longo prazo permaneçam em dia. No amor, seja cuidadosa ao se comunicar e ao expressar seus sentimentos, evitando assim possíveis mal-entendidos desnecessários.

Câncer: Expresse seus sentimentos na relação sem receio. Este é o momento para ser firme e focado no que você sente, pois a forma como você age será determinante. Aproveite a fase de harmonia, mas lembre-se de manter o compromisso e a atenção aos caminhos que o relacionamento está tomando.

Leão: Com a energia direcionada para o seu setor financeiro, você pode continuar vivenciando uma fase de intensa criatividade e vigor, agora voltados para o trabalho e a geração de renda. Nesta semana, surgem oportunidades para maior organização, controle e aumento de ganhos.

Virgem: Nesta semana, há chances de agir impulsivamente com suas finanças, por isso é essencial ter cautela. Analise cada decisão com atenção, pois nem sempre o que parece uma oportunidade segura realmente é. Priorize a racionalidade antes de tomar qualquer atitude. No amor, saiba priorizar seus sentimentos e limites.

Libra: Com o seu planeta regente, Vênus, ainda influenciando seu setor emocional, você terá mais uma semana de profunda conexão com seus sentimentos. Não espere que o outro dite os próximos passos; tenha coragem e tome a iniciativa para implementar as mudanças necessárias, permitindo que o amor floresça de maneira mais plena.

Escorpião: No início da semana, a tensão entre Vênus e Saturno traz uma sensação de dúvida e incerteza no setor amoroso. Questões de responsabilidade surgem, exigindo mais discernimento e maturidade. Reflita com clareza sobre o que realmente deseja para o futuro no amor e nas relações.

Sagitário: Agora é a hora de concentrar naquilo que você realmente deseja, abandonando crenças e hábitos antigos se quiser avançar de uma maneira nova. Nesta semana, você tem a chance de abrir portas para novas oportunidades no seu coração, mas é fundamental acreditar que essa possibilidade é real.

Capricórnio: A semana inicia com a Lua Cheia iluminando seu setor financeiro, trazendo oportunidades de transformação positiva para os próximos meses. Alterar sua perspectiva sobre segurança financeira e abraçar riscos calculados pode impulsionar seu crescimento pessoal. No amor, prepare-se para momentos decisivos em que a resiliência e a paciência serão essenciais.

Aquário: Com a Lua Cheia destacando seu signo no início da semana, você sente uma energia poderosa para transformar qualquer situação, inclusive no aspecto emocional. Use essa vibração para realizar mudanças duradouras, pois as oportunidades estão ao seu lado. No profissional, é importante abordar as novas oportunidades com maturidade e responsabilidade. Saturno exige um crescimento constante diante dessas circunstâncias.

Peixes: Nesta semana, Vênus e Saturno entram em conflito em sua área de relacionamentos, sinalizando uma tensão entre a realidade e as ilusões. Nem tudo que parece perfeito é verdadeiramente valioso, e você pode enfrentar desafios inesperados. É essencial agir com cautela, resiliência e discernimento.

Pílulas astrológicas

19/8: Lua Cheia em Aquário traz um caminho de positividade junto a um dia de desafios. Controle a energia e mantenha o equilíbrio

20/8: Não tenha receio de agir com o coração. Mudanças estão a caminho.

21/8: Seja fiel aos seus propósitos, sem perder a sua essência.

22/8: Sol chega em Virgem e promove mais organização e disciplina com a vida

23/8: Vênus em Virgem se estranha no céu com Marte em Gêmeos. Cuidado com os exageros no relacionamento.

24/8: Mercúrio em Leão e Marte em Gêmeos promovem boas energias para se comunicar, aprender e se capacitar. Não espere, faça acontecer

25/8: Seja o seu maior motivo para seguir em frente

