Horóscopo da semana: previsões para cada signo entre 18/11 e 24/11

O início da semana pede bastante cautela, especialmente no que diz respeito à comunicação e exageros. Além disso, nesta terça-feira-, Plutão chega em Aquário, trazendo um período de intensas transformações que irá durar duas décadas. Sem dúvidas, os próximos dias serão muito marcantes. A seguir, você confere o horóscopo da semana para cada signo:

Áries: Essa semana, com a chegada do Sol em Sagitário, seu desejo por aventuras se intensifica, abrindo portas para explorar novos caminhos e ampliar sua visão de mundo. No campo amoroso, Vênus em Capricórnio, em sintonia com Saturno em Peixes, favorece compromissos sérios e passos firmes, sendo um momento propício para construir relacionamentos duradouros. A chegada de Plutão em Aquário traz uma nova perspectiva para as mudanças que deseja implementar para o futuro.

Touro: Vênus, em destaque em seu setor de expansão, forma uma conexão harmoniosa com Saturno, facilitando crescimento e abrindo portas para oportunidades valiosas que podem surgir através de colegas e amigos. Plutão ingressa em Aquário essa semana e fica pelos próximos 20 anos trazendo uma onda de transformações para sua carreira, incentivando atitudes mais inovadoras e corajosas. O Sol chega em seu setor de transformações e algumas questões do passado podem vir à tona.

Gêmeos: O Sol facilita as parcerias e relacionamentos, setores que estarão em evidência, proporcionando novas experiências e dinamismo. A chegada de Plutão em seu setor de expansão e crescimento promove transformações significativas nos estudos, viagens e na espiritualidade, oferecendo mudanças profundas. Enquanto isso, Vênus em harmonia com Saturno favorece avanços mais estáveis e promissores em sua carreira e vida profissional.

Continua após a publicidade

Câncer: Essa semana, Mercúrio em sua área profissional, e Júpiter em seu setor de sociabilidade pode trazer desafios nas formas de expressão e de lidar com os outros, e exige atenção para evitar comprometer-se além do que é possível cumprir. Já a Vênus em total harmonia com Saturno fortalece os relacionamentos amorosos e parcerias profissionais, trazendo seriedade para as relações e planos para o futuro.

Leão: Plutão faz sua entrada para o seu setor de relações e promove mudanças nas suas parcerias, demandando conexões mais genuínas e profundas. Essa semana, a tensão entre Mercúrio em Sagitário e Júpiter em Gêmeos sugere que você encontre um ponto de equilíbrio ao tratar de planos e diálogos, evitando excessos e exageros. Com a entrada do Sol no seu paraíso astral, sua criatividade e busca por prazer ganham destaque.

Virgem: Esta semana, questões relacionadas à família e ao lar estarão em evidência, requerendo sua atenção e esforço. O movimento de Plutão indica mudanças em sua rotina, trazendo transformações significativas na maneira como cuida da saúde e lida com o trabalho diário. A tensão entre Mercúrio e Júpiter pede cautela na comunicação no ambiente de trabalho, evitando exaltar situações e questões que não precisem de tanta atenção.

Continua após a publicidade

Libra: A chegada de Plutão ao ponto mais favorável do seu mapa sinaliza profundas transformações nos seus projetos criativos e relacionamentos amorosos, exigindo mais autenticidade e intensidade. A semana também promete estabilidade em questões familiares e em compromissos de longo prazo. Com o Sol ingressando em sua área de comunicação, sua habilidade de se expressar e trocar ideias se fortalece, favorecendo novas conexões e aprendizado.

Escorpião: Plutão chega em seu setor doméstico e traz transformações nas questões familiares ou na sua base emocional, pedindo renovação. Com o Sol entrando em seu setor de dinheiro, sua atenção se volta para suas finanças e recursos pessoais, com novas oportunidades de ganhos, Vênus e Saturno, em harmonia, ajudam a trazer solidez para suas relações e tornam os compromissos nas parcerias mais estáveis e duradouras.

Sagitário: Com o Sol entrando no seu signo essa semana, você se destaca e renova sua energia, criando um momento propício para inícios e novos projetos pessoais. A oposição entre Mercúrio, que está em seu signo, e Júpiter em seu setor de parcerias, promove a necessidade de equilíbrio entre expressar suas ideias e ouvir os outros, evitando exageros. Vênus em sintonia com Saturno traz estabilidade financeira, favorecendo a segurança em novos investimentos e compromissos.

Continua após a publicidade

Capricórnio: Sua vida social e suas amizades entram em evidência, criando oportunidades para novas conexões e parcerias. Plutão chega em seu setor financeiro, trazendo mudanças significativas e te desafiando a se reinventar e expandir a maneira como você lida com dinheiro. Vênus em seu signo, em harmonia com Saturno, fortalece sua confiança e compromisso, trazendo estabilidade tanto nas relações pessoais quanto nas questões financeiras.

Aquário: Com Plutão chegando definitivamente em seu signo, grandes transformações acontecem na maneira como você se mostra ao mundo, exigindo uma reinvenção pessoal. A oposição entre Mercúrio e Júpiter avisa para que você evite exageros em conversas ou decisões profissionais, pedindo mais cuidado. Já Vênus, alinhada com Saturno, promove estabilidade emocional e favorece parcerias duradouras e cheias de expansão.

Peixes: O Sol chega em sua área profissional favorecendo o aprendizado e o crescimento. A tensão entre Mercúrio e Júpiter exige atenção ao lidar com informações e acordos, para evitar confusões. Vênus em harmonia com Saturno em seu signo reforça seu senso de responsabilidade e traz mais equilíbrio emocional, especialmente em seus relacionamentos e projetos pessoais.

Continua após a publicidade

Pílulas

18/11 : Mercúrio e Júpiter pede cautela com a comunicação e os exageros

19/11 : Plutão chega em Aquário e 20 anos de intensas transformações nos aguardam

20/11 : É hora de encararmos certas realidades

21/11 : Sol chega em Sagitário e um período de expansão e crescimento nos encontra

22/11 : Vênus e Saturno pede estabilidade e seriedade nos relacionamentos

23/11 : É chegado o momento de agirmos a favor dos nossos sonhos

24/11: Prepare-se para viver suas conquistas e seus desejos mais intensos

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.